Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Мати Навального назвала замовника його убивства

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мати Навального назвала замовника його убивства
Людмила Навальна виступила перед журналістами
фото: скріншот із відео

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер у колонії «Полярний вовк» рік тому

Мати Олексія Навального Людмила Навальна виступила перед журналістами на Борисівському цвинтарі у Москві. Тут 16 лютого, у річницю загибелі російського опозиційного політика, відбулася панахида. Вона подякувала всім, хто не забуває Олексія. Відео промови опублікувало видання «Медіазона».

«Я впевнена, що колись правда переможе. Замовника знає весь світ, але ми хочемо, щоб дізналися і виконавців – і тих, хто сприяв цьому, і тих, хто зробив», – сказала Людмила Навальна.

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер у колонії «Полярний вовк» у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі 16 лютого 2024 року. Соратники політика заявляють, що його вбили за прямим наказом Володимира Путіна. Слідчий комітет РФ відмовився порушувати кримінальну справу за фактом загибелі Навального. Причиною його смерті у Слідчому комітеті назвали «комбіноване захворювання».

Зауважимо, у серпні 2024 року слідчий комітет Ямало-Ненецького автономного округу РФ заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер у медчастині після реанімаційних заходів, які не дали результату, тому розслідування не проводитиметься. 

Читайте також:

Теги: політика розслідування Олексій Навальний відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий контракт для добровольців 18-24 років, голосування за добудову ХАЕС. Головне за 11 лютого
Новий контракт для добровольців 18-24 років, голосування за добудову ХАЕС. Головне за 11 лютого
11 лютого, 21:19
Введення санкцій проти Міжнародного кримінального суду стало подарунком Москві
Трамп уже зробив Путіну три великих подарунки – Newsweek
8 лютого, 21:31
Айвазовська: П'ять років в країні не було повномасштабних виборів
Хто і як має голосувати на перших поствоєнних виборах? Глава «Опори» пояснила принципи
7 лютого, 18:00
Під час обшуків у фігурантів було виявлено значні суми грошей, одержаних від незаконної діяльності, та автомобілі, придбані за кошти від нелегального бізнесу
Продавали наркотики через спеціальну аптеку. ДБР скерувало до суду справу щодо злочинної мережі
4 лютого, 10:14
Португальський футбольний тренер Жозе Моурінью
Португальський футбольний тренер потрапив у незручне становище через помилку перекладача (відео)
4 лютого, 05:00
Після успішно проведеної операції група 3-го полку ССО відійшла в безпечне місце без втрат
Оператори ССО знищили позицію росіян: відео успішної операції
29 сiчня, 18:30
Фіцо порівняв нинішню ситуацію у країні з 2018 роком, коли його уряд пішов у відставку
Фіцо заявив про можливу «спробу перевороту» у Словаччині
22 сiчня, 16:14
Головні новини ночі проти 21 січня
Атака дронів на Смоленську область, Трамп заявив про наміри зустрітись з Путіним: головне за ніч
21 сiчня, 05:58
Трамп буде активно працювати, уже починаючи з першого робочого дня
Які укази Трамп підпише у перший день президентства: аналіз Fox News
20 сiчня, 08:54

Соціум

Мати Навального назвала замовника його убивства
Мати Навального назвала замовника його убивства
У Польщі жінка не пускала у свій заклад українців, за неї взялася прокуратура
У Польщі жінка не пускала у свій заклад українців, за неї взялася прокуратура
Ватикан повідомив, чим Папа Римський займається у лікарні
Ватикан повідомив, чим Папа Римський займається у лікарні
Продуктова криза у США: американці ледь не побились у супермаркеті через яйця
Продуктова криза у США: американці ледь не побились у супермаркеті через яйця
Папа Римський залишається у лікарні: який його стан
Папа Римський залишається у лікарні: який його стан
Українця з прізвиськом «людина-дерево» вигнали з Риму
Українця з прізвиськом «людина-дерево» вигнали з Риму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 лютого 2025
32K
В Антарктиді знайдено справжню «кліматичну бомбу» для планети
31K
ЗСУ провели зухвалу операцію під Покровськом: подробиці
20K
Суд арештував 18 мільйонів «заощаджень» начальника Бучанського ТЦК
14K
ЗСУ звільнили Піщане: Бутусов повідомив про ситуацію під Покровськом

Новини

Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
Сьогодні, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Виступ Зеленського на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. Головні тези
Вчора, 13:07
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
Вчора, 02:48
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Білий дім опублікував валентинку з Трампом (фото)
14 лютого, 23:26

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua