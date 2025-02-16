Мати Навального назвала замовника його убивства

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер у колонії «Полярний вовк» рік тому

Мати Олексія Навального Людмила Навальна виступила перед журналістами на Борисівському цвинтарі у Москві. Тут 16 лютого, у річницю загибелі російського опозиційного політика, відбулася панахида. Вона подякувала всім, хто не забуває Олексія. Відео промови опублікувало видання «Медіазона».

«Я впевнена, що колись правда переможе. Замовника знає весь світ, але ми хочемо, щоб дізналися і виконавців – і тих, хто сприяв цьому, і тих, хто зробив», – сказала Людмила Навальна.

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер у колонії «Полярний вовк» у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі 16 лютого 2024 року. Соратники політика заявляють, що його вбили за прямим наказом Володимира Путіна. Слідчий комітет РФ відмовився порушувати кримінальну справу за фактом загибелі Навального. Причиною його смерті у Слідчому комітеті назвали «комбіноване захворювання».

Зауважимо, у серпні 2024 року слідчий комітет Ямало-Ненецького автономного округу РФ заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер у медчастині після реанімаційних заходів, які не дали результату, тому розслідування не проводитиметься.