Чи очікувати масованої атаки в третю річницю вторгнення: відповідь Повітряних сил

Для того, щоб атакувати Україну окупанти враховують різні фактори, навіть погодні умови

Українцям варто бути готовими до можливої масованої атаки ворога 24 лютого – у третю річницю повномасштабного вторгнення. Проте РФ може завдати удару в будь-який день. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву керівника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Речник наголосив, що говорити про якийсь конкретний день доволі важко, адже «Росія має свій чіткий план, вони мають визначені об'єкти, по яких хочуть ударити». Також окупанти враховують різні фактори, навіть погодні умови.

«Це те, що відбувається завжди. Новий рік, будь-яка символічна дата для окупанта чи символічна дата для України, приміром, День незалежності. Очікувати – ми вже очікуємо три роки, день в день. Пережили різні очікування, «Орєшніки» і так далі», – сказав він.

Ігнат нагадав, що кожна родина повинна мати план на випадок екстреної ситуації. Зокрема, мова йде і про курси надання першої медичної допомоги.

«Кожна родина, організація повинна мати якийсь план в екстреній ситуації, коли критична ситуація наступає. Удар, чи то «Шахед», чи ракета, треба знати, де аптечка лежить, як діяти, першу допомогу надати. Тактична медицина – це дуже важливо. Багато сімей записують дітей, підлітків на такі курси. Це дуже важливо, це може врятувати життя батькові чи матері, якщо станеться трагедія: зупинити кров, надати першу допомогу. Тому готуватися. Ми живемо в такий час», – каже речник.

Нагадаємо, повномасштабне вторгнення Росії в Україну почалося близько 3:40 24 лютого 2022 року, коли на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків. Перші сигнали можливого безпосереднього конфлікту також отримали з вебкамер кримських блокпостів.

О 4:35 ЗС РФ завдали удару по міжнародному пункту пропуску Велика Писарівка Охтирського району Сумської області.

Приблизно о 5:00 ракетних ударів зазнали десятки міст по всій країні, включаючи столицю України Київ. Невдовзі українська прикордонна служба заявила, що її прикордонні пости з Росією та Білоруссю зазнали обстрілу. Президент України Володимир Зеленський оголосив воєнний стан.

26 лютого відбулися запеклі бої на південь від Києва, поблизу міста Васильків.