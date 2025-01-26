На Донеччині оголошено про примусову евакуацію сімей із дітьми

На Донеччині у Комарській громаді залишається 76 дітей, у Криворізькій – 34

Донецька обласна військова адміністрація ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з кількох населених пунктів у Комарській і Криворізькій громадах на тлі посилення обстрілів в регіоні. Про це повідомив очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін.

За його словами, було прийнято рішення про початок обов'язкової евакуації в примусовий спосіб родин з дітьми з таких населених пунктів в Донецькій області у Комарській громаді:

Андріївка-Клевцове,

Бурлацьке,

Вільне Поле,

Грушівське,

Запоріжжя,

Зелений Гай,

Зірка,

Комар,

Мирне,

Новоочеретувате,

Новохатське,

Перебудова,

Привільне,

Піддубне,

Толстой,

Шевченко,

Ялта

У Криворізькій громаді, що на Донеччині, примусово евакуюють з таких сіл, як:

Василівка,

Гуліве,

Кам’янка,

Лиман,

Мирне,

Новоолександрівка,

Шилівка,

Юр’ївка

Повідомляється, що наразі у Комарській громаді залишається 76 дітей, у Криворізькій – 34.

«Зараз, коли ворог посилив обстріли Донеччини, щодня страждають та гинуть люди, прошу батьків дуже відповідально поставитись до евакуації. Діти мають жити в мирі та спокої, а не ховатися від обстрілів! Евакуація — це складно, проте вона рятує життя вам та вашим рідним!», – написав Філашкін.

Нагадаємо, що на фронтовій Курщині – складна ситуація, адже російська влада покинула людей без підтримки, не надає можливості евакуації і продовжує обстрілювати мирне населення. Так, фронт наближається до села Гуєво, тож представнки військової комендатури приїхали, щоб умовити місцевих виїхати.