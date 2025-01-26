На Донеччині оголошено про примусову евакуацію сімей із дітьми
На Донеччині у Комарській громаді залишається 76 дітей, у Криворізькій – 34
Донецька обласна військова адміністрація ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з кількох населених пунктів у Комарській і Криворізькій громадах на тлі посилення обстрілів в регіоні. Про це повідомив очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін.
За його словами, було прийнято рішення про початок обов'язкової евакуації в примусовий спосіб родин з дітьми з таких населених пунктів в Донецькій області у Комарській громаді:
- Андріївка-Клевцове,
- Бурлацьке,
- Вільне Поле,
- Грушівське,
- Запоріжжя,
- Зелений Гай,
- Зірка,
- Комар,
- Мирне,
- Новоочеретувате,
- Новохатське,
- Перебудова,
- Привільне,
- Піддубне,
- Толстой,
- Шевченко,
- Ялта
У Криворізькій громаді, що на Донеччині, примусово евакуюють з таких сіл, як:
- Василівка,
- Гуліве,
- Кам’янка,
- Лиман,
- Мирне,
- Новоолександрівка,
- Шилівка,
- Юр’ївка
Повідомляється, що наразі у Комарській громаді залишається 76 дітей, у Криворізькій – 34.
«Зараз, коли ворог посилив обстріли Донеччини, щодня страждають та гинуть люди, прошу батьків дуже відповідально поставитись до евакуації. Діти мають жити в мирі та спокої, а не ховатися від обстрілів! Евакуація — це складно, проте вона рятує життя вам та вашим рідним!», – написав Філашкін.
Нагадаємо, що на фронтовій Курщині – складна ситуація, адже російська влада покинула людей без підтримки, не надає можливості евакуації і продовжує обстрілювати мирне населення. Так, фронт наближається до села Гуєво, тож представнки військової комендатури приїхали, щоб умовити місцевих виїхати.
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