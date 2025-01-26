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На Донеччині оголошено про примусову евакуацію сімей із дітьми

Іванна Гончар
glavcom.ua
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На Донеччині оголошено про примусову евакуацію сімей із дітьми
У Донецькій області оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми
фото з відкритих джерел

На Донеччині у Комарській громаді залишається 76 дітей, у Криворізькій – 34

Донецька обласна військова адміністрація ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з кількох населених пунктів у Комарській і Криворізькій громадах на тлі посилення обстрілів в регіоні. Про це повідомив очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін.

За його словами, було прийнято рішення про початок обов'язкової евакуації в примусовий спосіб родин з дітьми з таких населених пунктів в Донецькій області у Комарській громаді:

  • Андріївка-Клевцове,
  • Бурлацьке,
  • Вільне Поле,
  • Грушівське,
  • Запоріжжя,
  • Зелений Гай,
  • Зірка,
  • Комар,
  • Мирне,
  • Новоочеретувате,
  • Новохатське,
  • Перебудова,
  • Привільне,
  • Піддубне,
  • Толстой,
  • Шевченко,
  • Ялта

У Криворізькій громаді, що на Донеччині, примусово евакуюють з таких сіл, як:

  • Василівка,
  • Гуліве,
  • Кам’янка,
  • Лиман,
  • Мирне,
  • Новоолександрівка,
  • Шилівка,
  • Юр’ївка

Повідомляється, що наразі у Комарській громаді залишається 76 дітей, у Криворізькій – 34.

«Зараз, коли ворог посилив обстріли Донеччини, щодня страждають та гинуть люди, прошу батьків дуже відповідально поставитись до евакуації. Діти мають жити в мирі та спокої, а не ховатися від обстрілів! Евакуація — це складно, проте вона рятує життя вам та вашим рідним!», – написав Філашкін.

Нагадаємо, що на фронтовій Курщині – складна ситуація, адже російська влада покинула людей без підтримки, не надає можливості евакуації і продовжує обстрілювати мирне населення. Так, фронт наближається до села Гуєво, тож представнки військової комендатури приїхали, щоб умовити місцевих виїхати. 

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Теги: влада населення евакуація фронт ворог війна діти Донеччина

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