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Карта бойових дій в Україні станом на 18 лютого 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 18 лютого 2025 року
Ситуація на фронті 18 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

Ворог був також активний на Торецькому напрямку

Російські загарбники завдали одного ракетного удару із використанням двох ракет та 53 авіаційних ударів, застосувавши 67 КАБ.

Крім цього, залучили для ураження 1067 дронів-камікадзе та здійснили близько 4500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 лютого 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Від початку минулої доби відбулося 122 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог був також активний на Новопавлівському напрямку.

На Харківському напрямку 

 Противник штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Тополь. Сили оборони успішно відбили три спроби агресора просунутися вперед.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 лютого 2025 року фото 2

На Куп'янському напрямку

Ворог проводив дев’ять наступальних дій біля Петропавлівки, Глушківки, Загризового та в напрямку Новоосинового. Українські підрозділи відбили всі атаки ворога.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 лютого 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники шість разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Зарічного та Ямполівки. Окупанти отримали відсіч.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 лютого 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Протягом минулої доби відбулося п’ять боєзіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів біля Торецька. Наразі триває два бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 лютого 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

Від початку минулої доби, противник 44 рази атакував у районах Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Удачного, Успенівки, Надіївки, Ясенового, Улаклів, Андріївки та Дачного. Наші захисники відбили 36 штурмів, ще вісім боєзіткнень продовжуються до цього часу.

На цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 325 окупантів, з них 163 – безповоротно. Окрім цього, українські воїни знищили танк, сім БпЛА, важку вогнеметну систему «ТОС-2» та дві одиниці автомобільної техніки, також пошкодили два автомобілі, мотоцикл, дві антени управління БпЛА та три артилерійські системи.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 лютого 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбивали 21 атаку загарбників в районах Новосілки, Рівнополя, Нового Комара та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького. Бої не вщухають у п’яти локаціях.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 лютого 2025 року фото 7

На Курському напрямку

Сили оборони відбили вісім штурмових дій російських загарбників, до цього часу тривають два боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 лютого 2025 року фото 8

На Оріхівському напрямку українські захисники за сьогодні відбили дві атаки в районах Щербаків та Нестерянки.

На інших напрямках – без особливих змін.

Нагадаємо, триває 1091-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб ворог війна ЗСУ

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