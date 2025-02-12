Ціни на деякі ліки знизяться на 30%: Зеленський назвав дату

Зеленський: Є шлях, щоб знизити на 30 % ціну на топ 100 медичних засобів

Зеленський зазначив, що рішення щодо цін на ліки потрібно громадянам України

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що ціни на деякі ліки знизяться на 30%.

За словами Зеленського, рішення щодо цін на ліки – це те, що потрібно так громадянам України.

«Є шлях, щоб знизити на 30 % ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня – на найбільш важливі ліки для наших людей. Уряд повинен представити суспільству всі деталі. Зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно – міністра охорони здоров’я», – зазначив Володимир Зеленський.

Також у цьому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив про запровадження новий санкцій РНБО та перемовин із Трампом.

«Довгий і непростий сьогодні день. Щойно провів засідання РНБО – рішення ухвалене й буде опубліковане завтра. Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, – кожен повинен відповідати», – заявив гарант.

За словами президента, «мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців».

Крім того, президент України Володимир Зеленський підтвердив розмову із президентом США Дональдом Трампом. Про це йдеться на офіційних ресурсах глави держави.

«Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом», – йдеться у повідомленні.