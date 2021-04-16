Глави МЗС чотирьох країн закликали РФ припинити провокації на кордоні з Україною

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та України вітають відданість Києва політичному вирішенню конфлікту на Донбасі

Міністри висловили свою незмінну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та України закликали РФ припинити свої провокації та дотримуватися принципів і зобов'язань ОБСЄ. Про це йдеться в спільній заяві міністрів, повідомляється на сайті МЗС України.

«Ми висловлюємо жаль у зв'язку з російським військовим нарощуванням і концентрацією збройних сил у безпосередній близькості до українських кордонів і на окупованому й незаконно анексованому Кримському півострові», – йдеться у заяві міністрів.

Вони висловили свою незмінну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Ми також підтримуємо її прагнення європейського та євроатлантичного членства, як це було заявлено в декларації Бухарестського саміту НАТО, й закликаємо Україну продовжувати необхідні реформи для досягнення цієї мети», – йдеться в заяві.

Також міністри вітають відданість України політичному вирішенню конфлікту.

«Ми зобов'язуємося розвивати й посилювати нашу двосторонню і багатосторонню співпрацю у сфері безпеки та оборони, обмінюватися інформацією, протидіяти агресивній пропаганді та дезінформації, гібридним загрозам і координувати зусилля для подолання спільних викликів у сфері енергетичної безпеки», – наголошується в заяві глав МЗС Естонії, Латвії, Литви та України.

Раніше глава українського МЗС заявляв, що Україна отримала сигнал солідарності від міжнародних партнерів на тлі агресії РФ. Таку заяву він зробив після спілкування з 16 іноземними міністрами.

14 квітня у Кремлі назвали умови деескалації ситуації біля українських кордонів, куди РФ стягує свої війська.

13 квітня під час засідання комісії Україна-НАТО усі держави-члени Альянсу та союзники висловилися на підтримку України.

Державний секретар Ентоні Блінкен зустрівся в Брюсселі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Секретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Росії.

Нагадаємо, Байден провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та запропонував найближчими місяцями зустрітися. Байден запевнив у підтримці територіальної цілісності України.