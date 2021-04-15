Варшава висилає трьох російських дипломатів через «вчинення дій на шкоду Польщі»

Польща повністю солідаризується з рішеннями, прийнятими США 15 квітня, що стосуються політики щодо Росії

Польща оголосила трьох російських дипломатів персонами нон ґрата.

У цьому зв'язку до МЗС Польщі у четвер викликали у посла РФ, повідомляє польське МЗС.

«Послу вручено дипломатичну ноту, в якій є інформація про визнання персонами нон ґрата трьох працівників посольства Російської Федерації у Варшаві. Підставою для такого рішення було порушення цими особами умов дипломатичного статусу і вчинення дій на шкоду Польщі», – йдеться в заяві.

Як зазначається, Польща повністю солідаризується з рішеннями, прийнятими США 15 квітня, що стосуються політики щодо Росії.

У МЗС Польщі наголосили, що спільні й узгоджені союзницькі рішення є «найбільш відповідною реакцією на неприязні дії Росії».

Як відомо, НАТО підтримало санкції США проти Росії через «дестабілізуючу поведінку».

Нагадаємо, 15 квітня США ввели санкції щодо російських технологічних компаній через кібератаки, а також проти причетних до окупації Криму. У Росії вже заявили, що відповідь Москви буде «невідворотною».

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти Росії через «шкідливу зовнішню діяльність». Зокрема, американській фінансовій сфері заборонили викуповувати російські облігації.

Крім того, Вашингтон вислав десятьох російських шпигунів, які працювали під прикриттям у дипмісії РФ.

Після введення санкцій проти Росії президент США Джозеф Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у сфері національної безпеки.

Додамо, що у березні ФБР оголосило в розшук російського бізнесмена, який разом з Деркачем намагався вплинути на вибори у США. Мова йде про Костянтина Килимника.

Раніше Національна розвідка США встановила, що Російська Федерація намагалася вплинути на вибори президента США в 2020 році, «очорняючи» кандидатуру Джо Байдена і підтримуючи тодішнього президента Дональда Трампа.

Крім того, розвідка США має інформацію, що президент РФ Володимир Путін наглядав за діями депутата Верховної Ради України Андрія Деркача, якого США згодом визнали російським агентом.