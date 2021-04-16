Байден виступив із заявою щодо Росії та загострення на українському кордоні

«Якщо Росія намагатиметься втрутитися в інтереси Сполучених Штатів, ми реагуватимемо належним чином», заявив очільник Білого дому

Президент США Джозеф Байден виступив з офіційною заявою, яка стосується ситуації навколо Росії. Трансляція велася на сайті Білого дому.

Коментуючи рішення про санкції, Байден заявив, що вони введені проти РФ за втручання у вибори і за кібератаку. Однак вони не такі сильні, як могли бути, тому що США хоче стабільних відносин з Росією і не хоче ескалації.

Тому він і Путін повинні влітку зустрітися в Європі – щоб вирішити накопичені питання і на новому двосторонньому саміті спробувати запустити діалог про стратегічну безпеку.

Також Байден зазначив, що США стурбовані нарощуванням російської військової активності навколо України.

«Я чітко зазначив президенту Путіну (під час останньої телефонної розмови – ред.), що Сполучені Штати непохитно стоять на підтримку наших союзників та партнерів у Європі. І в цьому ключі я висловив занепокоєння щодо нарощування російських військ на українському кордоні та в окупованому Криму», – зауважив американський лідер.

Він підкреслив, що також підтвердив підтримку США суверенітету й територіальній цілісності України на тлі ескалації агресивної поведінки РФ у регіоні.

При цьому США налаштовані на деескалацію ситуації та готові до конструктивного діалогу. Водночас Байден підкреслив, що Сполучені Штати не можуть дозволити будь-якій іноземній державі безкарно втручатися у демократичні процеси в США.

«Головне, що я хочу сказати, там, де Сполучені Штати зацікавлені співпрацювати з Росією, ми маємо, і ми будемо. Однак, якщо Росія намагатиметься втрутитися в інтереси Сполучених Штатів, ми реагуватимемо належним чином – ми завжди захищатимемо нашу країну, наші інституції, наш народ та наших союзників», – наголосив президент США.

Крім цього, президент США торкнувся теми «Північного потоку – 2», зазначивши, що завжди був проти цього проєкту, проте зараз це питання занадто складне, щоб відразу його вирішити.

Як відомо, НАТО підтримало санкції США проти Росії через «дестабілізуючу поведінку».

Нагадаємо, 15 квітня США ввели санкції щодо російських технологічних компаній через кібератаки, а також проти причетних до окупації Криму. У Росії вже заявили, що відповідь Москви буде «невідворотною».

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти Росії через «шкідливу зовнішню діяльність». Зокрема, американській фінансовій сфері заборонили викуповувати російські облігації.

Крім того, Вашингтон вислав десятьох російських шпигунів, які працювали під прикриттям у дипмісії РФ.

Після введення санкцій проти Росії президент США Джозеф Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у сфері національної безпеки.

Додамо, що у березні ФБР оголосило в розшук російського бізнесмена, який разом з Деркачем намагався вплинути на вибори у США. Мова йде про Костянтина Килимника.

Раніше Національна розвідка США встановила, що Російська Федерація намагалася вплинути на вибори президента США в 2020 році, «очорняючи» кандидатуру Джо Байдена і підтримуючи тодішнього президента Дональда Трампа.

Крім того, розвідка США має інформацію, що президент РФ Володимир Путін наглядав за діями депутата Верховної Ради України Андрія Деркача, якого США згодом визнали російським агентом.