Богдан: актор Кошовий призначив заступником міністра освіти свого товариша по чарці

Андрій Вітренко за часів президенства Зеленського став заступником міністра освіти та депутатом Київради

Ексочільник Офісу президента назвав призначення «бл**ством»

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що актор студії «Квартал 95» Євген Кошовий добився призначення свого «товариша по чарці» Андрій Вітренка на посаду першого заступника міністра освіти і науки. Про це Богдан сказав в інтерв'ю Дмитрові Гордону.

«Друг, сусід, і можна сказати товариш по чарці, Жені Кошового призначений першим заступником міністра освіти і являється одночасно депутатом Київської міської ради», – заявив Богдан.

Ексочільник Офісу президента назвав це призначення «бл**ством».

«Це бл**ство…Це жахливо. Я не знаю цього Андрія Вітренка, може, він розумний хлопець. Але я проти, щоб Жека Кошовий призначав людей в освіту та науку», – резюмував колишній соратник президента.

На сайті Міносвіти вказано, що Андрій Вітренко упродовж 2017-2020 років був заступником декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

16 липня 2020 року Вітренко став заступником міністра освіти і науки України, а з 11 серпня 2021 року – першим заступником глави Міносвіти.

Також Андрій Вітренко є депутатом Київради від «Слуги народу» та головою постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

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