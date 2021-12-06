Гордон зайнявся виробництвом пікантних солодощів (відео)

Гордон також з гумором заявив, що «розігрів його рекламної кампанії» очолює журналіст Сергій Лещенко

Новий кондитерський виріб можна буде придбати вже в кінці січня

Журналіст Дмитро Гордон вирішив розширити сферу своєї діяльності і анонсував виробництво солодощів. Про це він розповів в ефірі телеканалу «Україна 24».

Зокрема, журналіст планує продавати новий кондитерський виріб. За його словами, купити його можна буде вже в кінці січня.

«Це буде золота піраміда, в якій буде два шоколадних яйця: чорний шоколад. І буде називатися «Яйця Гордона в шоколаді в золотій піраміді», – заявив журналіст, додавши, що «це смачно».

Гордон також з гумором заявив, що «розігрів його рекламної кампанії» очолює журналіст Сергій Лещенко.

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Раніше ж Дмитро Гордон випустив цукерки «пташине молоко» під назвою «Гордон в шоколаді». Зазначимо, що користувачі мережі дуже емоційно відреагували на появу незвичайних ласощів. Багато хто почав жартувати на цю тему.

Також Гордон назвав причини глибокого конфлікту між Зеленським та Ахметовим.

До слова, Гордон розкрив таємницю загадкового фото з Аваковим та Шустером, зробленого у Литві.