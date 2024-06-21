Генпрокурор Костін передав обов'язки Вербицького іншим заступникам

Правоохоронці проводять розслідування щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького

Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ, який передбачає покладання обов'язків Дмитра Вербицького, який обіймає посаду заступника генпрокурора, на інших заступників. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Наказом генерального прокурора «Про тимчасове покладення обовʼязків заступника Генерального прокурора» від 21.06.2024 обов'язки Дмитра Вербицького покладено на інших заступників», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час засідання, народні депутати викликали до Верховної Ради керівника Офісу генерального прокурора Андрія Костіна щодо корупційних дій його заступника Дмитра Вербицького. Однак Костін не прийшов у Верховну Раду, заявивши, що за фактами, оприлюдненими у медіа, щодо майна його заступника Вербицького призначено службове розслідування, яке наразі триває.

Одночасно проводиться перевірка з боку Національного агентства з питань запобігання корупції щодо способу життя відповідної посадової особи. Крім того, детективами Національного антикорупційного бюро України розпочато кримінальне провадження з приводу можливого незаконного збагачення Вербицького за ознаками злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України.

«З урахуванням вище зазначених обставин видається доцільним відкласти обговорення у Верховній Раді України цієї ситуації до отримання результатів службового розслідування. Це дасть змогу забезпечити повноту та об'єктивність відповідної інформації», – запевнив Костін.

До відома, журналісти «Схем» з’ясували, що заступник Генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в елітному київському котеджному містечку «Коник», де його племінник купив будинок за ціною в шість разів меншою за ринкову вартість.

Вербицький, відповідаючи на запитання «Схем», стверджував, що йому відома лише ціна, зазначена в договорі щодо цього об'єкта нерухомості. На питання про можливість ухилення від сплати податків через те, що його племінник придбав нерухомість за ціною, значно нижчою за ринкову, Вербицький захищав угоду, вказуючи на дефекти будинку та «необхідність додаткових фінансових вкладень» у нього.

Також журналісти встановили, що дівчина Вербицького у 2024 році отримала елітне майно на суму не менше 52 млн грн, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.