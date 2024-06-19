Генпрокурор Костін знайшов поважну причину для відмови йти до Ради

Костін не прийшов до Ради, аби прокоментувати розслідування щодо статків свого заступника Вербицького

Костін мав з'явитися у сесійній залі о 12:00, втім він не прийшов, а надіслав листа на ім'я голови Верховної Ради

Генеральний прокурор Андрій Костін не прийшов у Верховну Раду, щоб відповісти на запитання народних депутатів щодо розслідування журналістів «Схем» та НАБУ стосовно незаконного збагачення свого заступника Дмитра Вербицького. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Костін мав з'явитися у сесійній залі о 12:00, втім він не прийшов, а надіслав листа на ім'я голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

В листі генпрокурор зазначив, що за фактами, оприлюдненими у медіа, щодо майна його заступника Вербицького призначено службове розслідування, яке наразі триває.

Одночасно проводиться перевірка з боку Національного агентства з питань запобігання корупції щодо способу життя відповідної посадової особи. Крім того, детективами Національного антикорупційного бюро України розпочато кримінальне провадження з приводу можливого незаконного збагачення Вербицького за ознаками злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Генпрокурор надіслав листа на ім'я голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, де вказав причину відмови прийти на засідання фото: Telegram/Ярослав Железняк

«З урахуванням вище зазначених обставин видається доцільним відкласти обговорення у Верховній Раді України цієї ситуації до отримання результатів службового розслідування. Це дасть змогу забезпечити повноту та об'єктивність відповідної інформації», – запевнив Костін.

Нагадаємо, під час засідання, народні депутати викликали до Верховної Ради керівника Офісу генерального прокурора Андрія Костіна щодо корупційних дій його заступника Дмитра Вербицького.

До відома, журналісти «Схем» з’ясували, що заступник Генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в елітному київському котеджному містечку «Коник», де його племінник купив будинок за ціною в шість разів меншою за ринкову вартість.

Вербицький, відповідаючи на запитання «Схем», стверджував, що йому відома лише ціна, зазначена в договорі щодо цього об'єкта нерухомості. На питання про можливість ухилення від сплати податків через те, що його племінник придбав нерухомість за ціною, значно нижчою за ринкову, Вербицький захищав угоду, вказуючи на дефекти будинку та «необхідність додаткових фінансових вкладень» у нього.

Також журналісти встановили, що дівчина Вербицького у 2024 році отримала елітне майно на суму не менше 52 млн грн, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.