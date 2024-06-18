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Народні депутати викликають на розмову до Ради генпрокурора Костіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Народні депутати викликають на розмову до Ради генпрокурора Костіна
фото з відкритих джерел

 Костін має з'явитися до парламенту 19 червня на 12:00 з доповідю щодо майна свого заступника пана Вербицького

Сьогодні, 18 червня, під час засідання, народні депутати викликали до Верховної Ради керівника Офісу генерального прокурора Андрія Костіна щодо корупційних дій його заступника Дмитра Вербицького. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. 

«Верховна Рада викликала Генпрокурора Костіна щодо корупційних дій його заступника Вербицького.
Нагадаю, що я ще в минулому місяці відправляв запит до НАБУ та НАЗК з проханням провести перевірку Дмитра Вербицького.
Мені тоді надійшла відповідь, що НАБУ дасть правову оцінку діям заступника генпрокурора. Поки ніяких деталей немає. Але чим далі, тим зʼявляється більше приводів для перевірок», – написав Гончаренко.

Він також наголосив, що зараз слушний час заслухати Костіна і поставити питання, а які дії будуть в офісі генпрокурора щодо Вербицького.

До відома, журналісти «Схем» з’ясували, що заступник Генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в елітному київському котеджному містечку «Коник", де його племінник купив будинок за ціною в 6 разів меншою за ринкову вартість.

Вербицький, відповідаючи на запитання «Схем», стверджував, що йому відома лише ціна, зазначена в договорі щодо цього об'єкта нерухомості. На питання про можливість ухилення від сплати податків через те, що його племінник придбав нерухомість за ціною, значно нижчою за ринкову, Вербицький захищав угоду, вказуючи на дефекти будинку та «необхідність додаткових фінансових вкладень» у нього.

Також журналісти встановили, що дівчина Вербицького у 2024 році отримала елітне майно на суму не менше 52 мільйонів гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.

Теги: Верховна Рада Генпрокурор Олег Костін

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