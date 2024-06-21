Напад на казахського журналіста в Києві: зловмисники отримали підозру

Нападники слідкували за журналістом, намагавшись отримати більше інформації про його розпорядок дня та маршрути пересування

Правоохоронці затримали нападників на опозиційного казахського журналіста Айдоса Садикова. Ними виявилися двоє громадян Республіки Казахстан. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, Мейрам Каратаєв та Алтай Каканбаєв отримали замовлення на вбивство журналіста.

Надалі отримавши від замовника інформацію про потерпілого, зловмисники прибули до Києва для того, аби дізнатися більше інформації про журналіста, зокрема його місцепроживання, розпорядок дня та маршрути пересування. Убити журналіста нападники планували за допомогою пістолета.

Як зазначає слідство, один зі зловмисників підбігши до автівки журналіста, вистрілив Садикову в голову, спричинивши останньому відкрите проникаюче вогнепальне поранення головного мозку. Далі зловмисники намагалися втекти, викинувши знаряддя нападу.

Двом казахам повідомлено про підозру в умисному вбивстві вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України). Їм загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

Як раніше повідомлялося, унаслідок нападу у Києві постраждав казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа «Басе» Айдос Садиков.

Зокрема, Садиков відомий критикою казахської влади на своєму YouTube-каналі, а також підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їх придушення вводили війська Організації договору про колективну безпеку.

У жовтні 2023 року Садикова було оголошено в розшук у Казахстані за «розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі». Останнє відео на каналі «Басе», який Садиков вів разом з дружиною, вийшло сьогодні, де президент Токаєв названий «маріонеткою російського впливу».

Нагадаємо, у Києві на вулиці Віктора Ярмоли в районі станції метро «Політехнічний інститут» невідомий підійшов до припаркованого автомобіля та вистрілив у чоловіка, який сидів там з дружиною. Після стрілянини зловмисник втік.