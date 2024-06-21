Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Напад на казахського журналіста в Києві: зловмисники отримали підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Напад на казахського журналіста в Києві: зловмисники отримали підозру
Унаслідок нападу в Києві постраждав казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа «Басе» Айдос Садиков
фото з відкритих джерел

Нападники слідкували за журналістом, намагавшись отримати більше інформації про його розпорядок дня та маршрути пересування

Правоохоронці затримали нападників на опозиційного казахського журналіста Айдоса Садикова. Ними виявилися двоє громадян Республіки Казахстан. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, Мейрам Каратаєв та Алтай Каканбаєв отримали замовлення на вбивство журналіста.

Надалі отримавши від замовника інформацію про потерпілого, зловмисники прибули до Києва для того, аби дізнатися більше інформації про журналіста, зокрема його місцепроживання, розпорядок дня та маршрути пересування. Убити журналіста нападники планували за допомогою пістолета.

Як зазначає слідство, один зі зловмисників підбігши до автівки журналіста, вистрілив Садикову в голову, спричинивши останньому відкрите проникаюче вогнепальне поранення головного мозку. Далі зловмисники намагалися втекти, викинувши знаряддя нападу.

Двом казахам повідомлено про підозру в умисному вбивстві вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України). Їм загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

Як раніше повідомлялося, унаслідок нападу у Києві постраждав казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа «Басе» Айдос Садиков. 

Зокрема, Садиков відомий критикою казахської влади на своєму YouTube-каналі, а також підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їх придушення вводили війська Організації договору про колективну безпеку.

У жовтні 2023 року Садикова було оголошено в розшук у Казахстані за «розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі». Останнє відео на каналі «Басе», який Садиков вів разом з дружиною, вийшло сьогодні, де президент Токаєв названий «маріонеткою російського впливу».

Нагадаємо, у Києві на вулиці Віктора Ярмоли в районі станції метро «Політехнічний інститут» невідомий підійшов до припаркованого автомобіля та вистрілив у чоловіка, який сидів там з дружиною. Після стрілянини зловмисник втік.

Читайте також: 

Теги: журналіст підозра напад Офіс Генерального прокурора

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У районі аеродрому у російському Єйську спалахнула пожежа
Атака на Краснодарський край, дозвіл США бити по прикордонню РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
ЗСУ можуть використовувати американську зброю для ураження будь-яких російських сил, які атакують з-за кордону
Politico: Україна може завдавати ударів по прикордонню РФ
Сьогодні, 02:50
Крім закликів до захоплення влади, Вячорку визнали винним ще за чотирма статтями Кримінального кодексу Білорусі
Білорусь заочно засудила до 20 років колонії радника Тихановської
Вчора, 21:55
До призначення Кошовий був заступником директора агентства
Стало відомо, хто очолить «Інтерфакс-Україна» після смерті Мартиненка
Вчора, 19:35
Для організації замаху, за версією російського слідства, Погорєлов і Тимошенко залучили Чурилова, який збирав дані про пересування Павлова
Від 12 років до довічного: Росія засудила громадян України у справі про вбивство Мотороли
19 червня, 17:49
Вербицький розповів, як прокуратура бореться з незаконним обігом тютюнових виробів
Офіс генпрокурора розказав, як бореться з тіньовим ринком цигарок
14 червня, 12:22
Група росіян напала на українських волонтерів у центрі Праги
Чеська поліція затримала чотирьох осіб через напад на українських волонтерів
3 червня, 18:37
Росіяни посилили атаки на Сумську область
Ворог може спробувати зайти на Сумщину: прикордонники оцінили ситуацію
27 травня, 10:52
Раніше Мацука був заступником генерального директора ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України»
Олексій Мацука йде з посади гендиректора державного «Укрінформу»
24 травня, 19:12

Кримінал

Напад на казахського журналіста в Києві: зловмисники отримали підозру
Напад на казахського журналіста в Києві: зловмисники отримали підозру
Напад на військового у Дніпрі: поліція відкрила кримінальні провадження
Напад на військового у Дніпрі: поліція відкрила кримінальні провадження
Вища рада правосуддя звільнила суддю Тандира, який збив на смерть нацгвардійця
Вища рада правосуддя звільнила суддю Тандира, який збив на смерть нацгвардійця
Справи Майдану: ДБР з'ясувало, хто здійснив перші постріли у лютому 2014 року
Справи Майдану: ДБР з'ясувало, хто здійснив перші постріли у лютому 2014 року
Правоохоронці повідомили про підозру екскерівнику Міграційної служби
Правоохоронці повідомили про підозру екскерівнику Міграційної служби
Висміяв незалежність України: працівник Міносвіти отримав підозру
Висміяв незалежність України: працівник Міносвіти отримав підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9902
Військові повідомили, куди звертатись, якщо ТЦК перевищують повноваження
7795
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
7653
Ще одна країна приєдналася до комюніке Саміту миру
7391
Хто обікрав аеропорт «Жуляни» на початку вторгнення: що з'ясувало слідство за два роки
6027
«Ця новинка змінить світ»: Ілон Маск продемонстрував бюджетну версію Starlink
3518
Пропагандистка Канделакі влаштувала істерику через пісню про Путіна на грі Євро-2024

Новини

Атака на Краснодарський край, дозвіл США бити по прикордонню РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
Вчора, 15:04
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
Вчора, 12:38
Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
Вчора, 06:40
Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
19 червня, 23:20
Посол Канади в Україні пояснила, чому Захід і надалі підтримуватиме українську економіку
19 червня, 22:50

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua