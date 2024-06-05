Скільки українських полонених стратили росіяни? Генпрокурор назвав цифру

Серед потерпілих понад 500 осіб повідомили про застосування насильства під час ворожих допитів

Вже встановлено 2200 потерпілих від тортур та нелюдського поводження у полоні

З 24 лютого 2022 року росіяни стратили щонайменше 61 українського військовополоненого, про підозри повідомлено чотирьом окупанти, є один вирок. Про це розповів генпрокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону.

Костін розповів, що всі українські військові піддавались тортурам у полоні РФ – окупанти катують їх, утримують у нелюдських умовах, морять голодом, відмовляють у медичній допомозі, б’ють за українську мову та вдаються до інших способів фізичного насильства.

За словами генпрокурора, наразі потерпілими визнані 2200 українських захисників, які перебували у полоні РФ. Серед них понад 500 осіб повідомили про застосування насильства під час ворожих допитів, зокрема катування електрострумом.

За даними прокуратури, окупанти створили систему з 25 таборів утримання українських полонених. Вони розташовані у 15 регіонах Росії.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні вже зареєстровано понад 450 справ щодо жорстокого поводження з військовополоненими. Також розслідують 27 проваджень за фактами страти 61 захисника, повідомлено про підозри чотирьом окупантам. Дві справи скеровано до суду, вже є перший вирок.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини звернувся з офіційними листами до Міжнародного руху Червоного хреста та ООН, аби вони задокументували факти знущання військових РФ з українських полонених на Харківському напрямку.

Як повідомлялося, уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі «Радіо Свобода» заявив, що страти українських військових продовжуються через «беззубу позицію» ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. За слова Лубінця, Україна розраховує, що міжнародні організації не просто засудять росіян, а здійснять конкретні юридичні кроки – відкриють провадження зі сторони МКС або створять трибунал.