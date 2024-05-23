Словаччина може визнати терактом замах на Роберта Фіцо

Фіцо і досі знаходиться у лікарні після замаху на його життя

Генпрокурор Словаччини: замах на Фіцо може бути перекваліфікований на теракт

Генеральний прокурор Словаччини Марош Жилінка заявив, що замах на прем'єра республіки Роберта Фіцо може бути перекваліфікований як теракт. За його словами, які цитує портал Pravda, це залежатиме від доказів, розслідування перебуває на початковому етапі. При цьому він закликав журналістів утриматися від спекуляцій на цю тему.

«Громадськість запитує, чому цей злочин не кваліфікується як теракт. Ця кваліфікація в майбутньому не виключена, але лише на основі аналізу доказів», – сказав Жилінка.

Він наголосив, що відповідні органи роблять все, щоб жителі республіки були у безпеці. Прокуратура також притягує до кримінальної відповідальності тих, хто схвалює замах на Фіцо, додав він.

«Усі органи державної влади, які відповідають за безпеку в країні, повністю усвідомлюють ситуацію та свої повноваження і застосовують і будуть застосовувати їх таким чином, щоб громадяни Словацької Республіки почувалися в безпеці», – уточнив Жилінка. Як тільки дозволить доказова ситуація, він пообіцяв повідомити громадськості про хід розслідування. «Про все буде проінформовано громадськість, якщо це дозволить доказова ситуація. Давайте утримаємося від спекуляцій і гіпотез», – попросив він

«Розслідування – це не реаліті-шоу», – наголосив міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток і попросив людей не робити поспішних висновків. За його словами, генпрокурор має бути гарантом законності розслідування. Зараз вбивство прем'єр-міністра Фіцо кваліфікується як замах на умисне вбивство.

Раніше віце-прем'єр та міністр оборони країни Роберт Каліняк заявив, що стан Роберта Фіцо залишається важким. Він додав, що поки що неможливо спрогнозувати, скільки часу знадобиться для його одужання. Незважаючи на це, Калиняк висловив сподівання, що Фіцо незабаром підключиться до роботи уряду, але не найближчими тижнями.

До слова, стан прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо клінічно покращується. Але він залишається під наглядом медичного персоналу Університетської лікарні ім. Ф. Д. Рузвельта в Банській Бистриці. Про це повідомляє aktuality.sk за підсумками заяви лікарні. За останньою відомою інформацією, питання про переведення прем'єра до іншого медичного закладу поки не розглядається.

Нагадаємо по Фіцо відкрили вогонь після виїзного засідання уряду у культурному центрі Гандлова 15 травня. Політик підійшов до місцевих жителів, які зібралися біля закладу. Один із них гукнув прем'єра, а потім відкрив вогонь. Прем'єра екстрено госпіталізували та прооперували.