Загибель бійців 128-ї бригади на Запоріжжі: Генпрокуратура дала роз'яснення у справі

Як повідомив Офіс генпрокурора, наразі триває комплекс слідчих дій та призначено судові експертизи у справі загибелі захисників

Суд закрив провадження стосовно командира бригади у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення

Інформація про те, що кримінальна справа за інцидентом загибелі 128-ї бригади під час нагородження в прифронтовому селі на Запоріжжі розвалилася в суді не відповідає дійсності. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Як зазначила пресслужба, кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби за ч. 4 ст. 425 КК України розслідується слідчими ДБР за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. Наразі триває комплекс слідчих дій, призначено судові експертизи.

«Окремо зазначимо, що стосовно командира бригади був складений адміністративний протокол ч. 2 ст. 172-16 Кодексу про адміністративні правопорушення України щодо невчасного повідомлення про подію», – йдеться в повідомленні.

Натомість за наслідками розгляду протоколу суд закрив провадження в адміністративній справі у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

«Разом з тим, зазначена обставина жодним чином не впливає на стан розслідування кримінального провадження. Також це не звільняє особу від кримінальної відповідальності у разі встановлення та доведення її вини», – пише пресслужба Офісу генпрокуратура.

Як повідомляв «Главком», посилаючись на відповідь Офісу генерального прокурора на запит, слідство до цього часу не вручило підозри жодній особі, яка може бути причетною до загибелі військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області внаслідок ворожого ракетного удару, що сталося на початку листопада 2023 року.

Як випливає з матеріалів справи, вранці 3 листопада 2023 року Збройні сили Росії завдали ракетний удар (попередньо із застосуванням оперативно тактичного комплексу «Іскандер-М») по місцю, де зібралися військовослужбовці 128 окремої гірсько-штурмової бригади на нагородження (село Зарічне Запорізького району). У результаті загинуло 19 військовослужбовців та цивільна особа; отримали порання 41 військовослужбовець та вісім цивільних осіб.