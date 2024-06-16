Генпрокурор України повідомив, скільки наразі зафіксовано воєнних злочинів РФ

Андрій Костін заявив, що потрібна справедливість не лише для України, а для всього світу

Генеральний прокурор України зауважив, що воєнні злочини РФ є цілеспрямованою політикою на знищення України

Наразі зафіксовано 130 тис. воєнних злочинів, скоєних російським військовими. Про це сказав Генеральний прокурор України Андрій Костін під час саміту миру у Швейцарії, до якого він доєднався онлайн, передає кореспондент «Главкома».

«Необхідно зрозуміти природу цієї жахливої війни яку веде Росію, для цього важливо розуміти основні патерни... На цей час ми зафіксували близько 130 тисяч воєнних злочинів, скоєних російським військовими. І це тільки те, що ми зафіксували», – сказав Костін.

Генеральний прокурор України зауважив, що воєнні злочини РФ є цілеспрямованою політикою на знищення України.

«Всі ці злочини мають своє коріння у злочині агресії... Ці злочини є не випадковими, а цілеспрямованою політикою на знищення української держави та української ідентичності», – заявив генпрокурор.

Андрій Костін зазначив, що справедливість потрібна не лише Україні.

«Нам потрібна справедливість не лише для України, а для всього світу, щоб повернути гуманність, встановлену після Другої світової війни після Нюрнберзького Трибуналу», – йдеться у заяві.

Раніше Зеленський заявляв, що Путін досі має плани вторгнення у країни НАТО.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що після завершення першого Саміту миру минуть «місяці, а не роки» до проведення наступного саміту. Деякі країни вже висловили свою зацікавленість у його проведенні.

Нагадаємо, 80 країн та 4 організації підписали спільне комюніке Саміту миру. На сайті Офісу президента опубліковано повний текст документа.

Зазначимо, що Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. Вони передбачать відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.