Хто обікрав аеропорт «Жуляни» на початку вторгнення: що з'ясувало слідство за два роки

Справу відкрито за статтею «Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень»

Другий рік поспіль Головне слідче управління Державного бюро розслідувань збирає інформацію у рамках кримінального провадження за фактом розкрадання майна аеропорту «Київ» (Жуляни). Як повідомили «Главкому» в Офісі генпрокуратури, під час досудового розслідування жодній особі не було оголошено підозри.

Інших подробиць, якими цікавився «Главком» (за скількома епізодами ведеться слідство; чи є результати експертиз; яку кількість допитано свідків), правоохоронці відмовилися надати. Лише послалися на «таємницю досудового розслідування, яка охороняється спеціальним законом».

Нагадаємо, що вказану резонансну справу ДБР веде з серпня 2022 року. У рамках розслідування перевіряється інформація щодо обґрунтованості наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна. Також досліджується правомірність наказу здійснити пошкодження злітно-посадкових смуг аеропорту, що не обумовлювалось військовою необхідністю.

Разом з тим, тоді в інформаційному просторі циркулювало повідомлення про начебто порушення згаданої кримінальної справи проти генерал-майора Сергія Кривоноса, який якраз брав участь в обороні аеропорту «Київ» на початку вторгнення РФ.

Відреагував на заведення кримінальної справи й Генштаб ЗСУ. Там заявили: слідство цікавиться подіями, які співпали з обороною аеропорту «Київ» (з 24 лютого 2022 року до 3 квітня 2022 року). Крім цього, у Генеральному штабі підтвердили: генерал-майор запасу Сергій Кривонос залучався до оборони аеропорту «Київ» (Жуляни) як доброволець, який має відповідний бойовий досвід. При цьому він не призивався на військову службу під час мобілізації.