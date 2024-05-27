Загибель військових 128-ї бригади на Запоріжжі: хто навів? Прокуратура відзвітувала про розслідування

Пів року після трагедії. Розслідування триває за фактами держзради і недбалого ставлення до військової служби

Слідство до цього часу не вручило підозри жодній особі, яка може бути причетною до загибелі військовослужбовців 128 окремої гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області внаслідок ворожого ракетного удару, яке сталося на початку листопада 2023 року. Про це свідчить відповідь Офісу генерального прокурора на запит «Главкома».

Розслідування триває за фактами державної зради і недбалого ставлення до військової служби.

«У вказаному кримінальному провадженні проводиться комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою забезпечення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень і закінчення досудового розслідування у розумні строки», – сказано у відповіді Офісу генпрокурора.

Водночас, як дізнався «Главком» з матеріалів судового реєстру, слідчі Державного бюро розслідувань, які займаються цією резонансною справою, вилучили мобільний телефон та два ноутбуки у командира реактивної артилерійської батареї. На вказаній техніці, як зазначає слідство, встановлено шпигунське програмне забезпечення, за допомогою якого міг статися виток інформації про місце розташування військовослужбовців 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Частина з них була задіяна у заході з нагородження до Дня ракетних військ і артилерії, коли Росія нанесла прицільний ракетний удар по українським захисникам.

Окремо у рамках розслідування було допитано заступника командира розвідувальної роти з морально-психологічного забезпечення. Він входив до числа тих військових, котрі знали про нагородження військовослужбовців 128 окремої гірсько-штурмової бригади 3 листопада 2023 року. За його словами, у середині жовтня 2023 року у нього виникли проблеми із входом в акаунт у месенджері Signal, де пізніше публікувалися дані про нагороджених осіб. Свідок зазначив: змінив нову сім-карту і під нею зайшов у групу в Signal. Він також додав: звернув увагу на те, що в акаунті з його попереднім номером змінився нікнейм на «ivan75hz». Хоча він його не змінював. Наразі суд арештував телефон цього військового.

Крім цього, щодо командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади полковника Дмитра Лисюка було складено протокол про військове адміністративне правопорушення за ч.2 статті 172-16 Кодексу про адмінправопорушення («Бездіяльність військової влади»). Військовослужбовцю закидалося те, що протягом 3-7 листопада 2023 року він не повідомив (ані усно, ані письмово у вигляді доповіді) про загибель військових керівнику Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Таким чином командир бригади порушив дисциплінарний статут ЗСУ та внутрішні інструкції Міноборони, стверджувало слідство.

У підсумку ця справа розвалилася в суді, оскільки прокуратура не зібрала достатньо доказів (не відібрала пояснень у полковника Лисюка, не вказала свідків).

Як випливає з матеріалів справи, вранці 3 листопада 2023 року Збройні сили Росії нанесли ракетний удар (попередньо із застосуванням оперативно тактичного комплексу «Іскандер-М») по місцю, де зібралися військовослужбовці 128 окремої гірсько-штурмової бригади на нагородження (село Зарічне Запорізького району). У результаті загинуло 19 військовослужбовців та цивільна особа; отримали порання 41 військовослужбовець та вісім цивільних осіб.