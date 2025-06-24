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«Мені потрібні люди, які здатні діяти». Кравченко анонсував зміни у доборі посадовців

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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«Мені потрібні люди, які здатні діяти». Кравченко анонсував зміни у доборі посадовців
Генпрокурор скасував положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву
фото: Руслан Кравченко

Положення дозволяло призначення поза межами резерву, що суперечило самій логіці створення механізму

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко ухвалив рішення скасувати чинне положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву органів прокуратури. Він пояснив своє рішення низкою недоліків та неефективністю пілотного проєкту, пише «Главком».

За словами Кравченка, створення прозорого та справедливого механізму добору керівників органів прокуратури є правильною ідеєю. Однак пілотний проєкт не виконав свого основного завдання: наявні процедури виявилися «надмірно складними, зарегульованими, затягнутими і, в окремих аспектах, дискримінаційними».

Крім того, положення дозволяло призначення поза межами резерву, що, на думку генпрокурора, «суперечило самій логіці створення механізму».«У нинішніх умовах, коли низка прокуратур залишаються без керівництва, ми не маємо ні часу, ні простору для процесів, які не дають результату. І головне – у ці складні часи ми не маємо права гальмувати роботу», – підкреслив він.

Кравченко додав, що йому «потрібні люди, які здатні діяти, а не витрачати роки на узгодження і малювання презентацій». За його словами, відомство переходить до розробки відповідних змін до законодавства, як це передбачено ініціативою ЄС «Ukraine Facility». Мета – прийняття спеціального закону з урахуванням кращих європейських стандартів.

Генпрокурор послався на принцип відбору, визначений законом України «Про прокуратуру» (ст. 29 прим. 1) щодо прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як приклад ефективної моделі. Цей процес буде проходити у відкритий спосіб, із залученням міжнародних експертів та після консультацій з Венеціанською комісією.

«Ми врахували всі недоліки пілоту. Тепер наше завдання: закріпити ефективний, реалістичний і працюючий механізм добору, який справді служитиме інтересам держави», – підсумував Руслан Кравченко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ №416/2025 про призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України. Це рішення стало кульмінацією місяців невизначеності після звільнення попереднього Генпрокурора Андрія Костіна у жовтні 2024 року.

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Теги: Генпрокурор кадрові зміни Руслан Кравченко

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