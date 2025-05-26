Зеленський погодив нових голів низки районів Києва

Відбулося призначення та звільнення голів районних державних адміністрацій у столиці

Сьогодні, 26 травня, президент України Володимир Зеленський погодив призначення та звільнення голів районних державних адміністрацій у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження президента №62-№73 2025 року.

Звільнено:

Садового Сергія Миколайовича з посади голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації;

Чечотку Ірину Романівну з посади голови Соломʼянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Увільнено:

Ковтунова Олександра Володимировича від тимчасового виконання обовʼязків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;

Поповцева Олександра Сергійовича від тимчасового виконання обовʼязків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Призначено:

Дунаєвську Софію Анатоліївну головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації;

Ковтунова Олександра Володимировича головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;

Бахматова Максима Ісановича головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації;

Паладія Андрія Миколайовича головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації;

Наконечного Володимира Михайловича головою Подільської районної в місті Києві державної адміністрації;

Зантараю Георгія Малхазовича головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;

Мовенка Сергія Олександровича головою Соломʼянської районної в місті Києві державної адміністрації;

Сазановича Олександра Романовича головою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Нагадаємо, що 11 квітня Кабмін України ухвалив низку кадрових рішень, звільнивши та призначивши посадовців у центральних органах виконавчої влади, а також погодив призначення та звільнення голів районних державних адміністрацій у Києві.