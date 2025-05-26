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Зеленський погодив нових голів низки районів Києва

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський погодив нових голів низки районів Києва
фото: Офіс президента

Відбулося призначення та звільнення голів районних державних адміністрацій у столиці

Сьогодні, 26 травня, президент України Володимир Зеленський погодив призначення та звільнення голів районних державних адміністрацій у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження президента №62-№73 2025 року.

Звільнено:

  • Садового Сергія Миколайовича з посади голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації;
  • Чечотку Ірину Романівну з посади голови Соломʼянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Увільнено:

  • Ковтунова Олександра Володимировича від тимчасового виконання обовʼязків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;
  • Поповцева Олександра Сергійовича від тимчасового виконання обовʼязків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Призначено:

  • Дунаєвську Софію Анатоліївну головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації;
  • Ковтунова Олександра Володимировича головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;
  • Бахматова Максима Ісановича головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації;
  • Паладія Андрія Миколайовича головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації;
  • Наконечного Володимира Михайловича головою Подільської районної в місті Києві державної адміністрації;
  • Зантараю Георгія Малхазовича головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;
  • Мовенка Сергія Олександровича головою Соломʼянської районної в місті Києві державної адміністрації;
  • Сазановича Олександра Романовича головою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Нагадаємо, що 11 квітня Кабмін України ухвалив низку кадрових рішень, звільнивши та призначивши посадовців у центральних органах виконавчої влади, а також погодив призначення та звільнення голів районних державних адміністрацій у Києві.

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Теги: Київ кадрові зміни Володимир Зеленський

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