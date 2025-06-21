Зеленський призначив Кравченка генеральним прокурором України

Руслан Кравченко призначений Генеральним прокурором України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №416/2025 про призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України. Це рішення стало кульмінацією місяців невизначеності після звільнення попереднього Генпрокурора Андрія Костіна у жовтні 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента.

Раніше, 17 червня, Верховна Рада України підтримала подання Президента, ухваливши відповідне рішення 273 голосами народних депутатів.

Прізвище Кравченка стабільно фігурувало серед основних кандидатів на цю посаду. Процес призначення затягнувся на понад пів року, протягом яких обов’язки голови Офісу Генпрокурора виконував перший заступник Олексій Хоменко.

До призначення на посаду генпрокурора Руслан Кравченко встиг змінити кілька важливих позицій. Наприкінці грудня минулого року він залишив пост голови Київської обласної військової адміністрації та очолив Державну податкову службу, де пробув пів року.

Шлях від слідчого до Генпрокурора

Руслан Кравченко народився 14 березня 1990 року в Сєвєродонецьку Луганської області. Вищу освіту здобув у Харківському Національному університеті «Юридична академія ім. Ярослава Мудрого», отримавши диплом за спеціальністю «правознавство» та військове звання «лейтенант юстиції» у 2012 році.

Його прокурорська кар’єра розпочалася одразу після вишу:

2012-2014: Слідчий, а потім старший слідчий Севастопольської прокуратури.

Після анексії Криму: Переїхав на захід України, працював старшим прокурором Рівненської, а згодом Львівської прокуратур, спеціалізуючись на нагляді за дотриманням законів у воєнній сфері.

2014-2015: Брав безпосередню участь в Антитерористичній операції (АТО) як прокурор 33-ї військової прокуратури Південного регіону, отримав статус учасника бойових дій.

2015-2019: Працював у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури, де керував групою прокурорів у справі проти експрезидента Віктора Януковича. Саме Кравченко підписав обвинувачення Януковичу за сприяння агресивній війні Росії. Також брав участь у розслідуванні справи про катастрофу пасажирського авіалайнера «Боїнг-777» (MH17), збитого російським «Буком» на Донбасі.2019-2020: Заступник військового прокурора Центрального регіону України, звільнився з військової служби в запас.

2020-2021: Начальник управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері в Офісі Генпрокурора.

2021: Призначений Бучанським окружним прокурором Київської області, де фіксував та розслідував військові злочини росіян під час окупації Київщини у 2022 році.

У 2023 році Руслан Кравченко брав участь у конкурсі на посаду голови Національного антикорупційного бюро (НАБУ), але комісія визнала його таким, що не відповідає критеріям доброчесності через нібито ненадання достатніх документів про доходи батьків. Кравченко пояснював це тим, що документи згоріли у їхній квартирі в окупації.

Згідно з його анкетою, у 2014 році йому пропонували матеріальні блага та високі посади за перехід на сторону РФ у Севастополі, від чого він відмовився. У 2017 році Кравченка заочно заарештували в Росії через звинувачення ним російського військового керівництва.

Від Київської ОВА до податкової служби

У квітні 2023 року Кравченка призначили головою Київської обласної військової адміністрації, де він займався питаннями відновлення, облаштуванням укриттів та координацією побудови фортифікацій.

Наприкінці 2024 року, 31 грудня, Кравченко очолив Державну податкову службу, що стало несподіваним кроком. Це призначення без конкурсу, згідно з умовами воєнного стану, було розцінено як спроба Офісу президента зменшити вплив на Податкову з боку Данила Гетманцева. Кравченко одразу розпочав кадрові перестановки та зачистки керівництва обласних податкових. Вже 3 січня 2025 року СБУ відзвітувала про викриття злочинної схеми та затримання на хабарі співробітника ДПС за сприяння Кравченка.

Серед своїх досягнень на посаді головного податківця Кравченко називав зменшення відсотка заблокованих податкових накладних, покращення Електронного кабінету та перевиконання плану податкових надходжень.

Кар'єрний зліт Кравченка пов'язують із заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим, який курує правоохоронний блок.

Особисте життя та статки

Руслан Кравченко одружений на Олені Шкробанець, колишній начальниці відділу в Офісі Генпрокурора, яка працювала у представництві ООН в Україні. Її батько – професор медицини та депутат Чернівецької обласної ради.

Згідно з декларацією за 2024 рік, подружжя володіє квартирою у Києві, у Кравченка є недобудована квартира, а також орендована. Дружина має два нежитлових приміщення у Чернівцях та автомобіль Mercedes-Benz C250.

Основним джерелом доходів сім'ї у 2024 році була зарплата: Кравченко отримав майже 1,4 млн грн, а його дружина – майже 1,5 млн грн. Примітно, що Кравченко віддає перевагу зберіганню коштів готівкою – задекларував $40 тис., його дружина – $20 тис. готівкою.

Кравченко є кавалером ордена Данила Галицького (2016), має відзнаку Президента України «За участь в антитерористичній операції» (2016), нагрудний знак «Знак пошани» (2018), «За сумлінну службу в органах прокуратури» (2019) та Орден «За заслуги» III ступеня (2022).

Нагадаємо, 16 травня президент України Володимир Зеленський запропонував призначити Руслана Кравченка генеральним прокурором України.