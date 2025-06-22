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Новий генпрокурор розповів про квартиру, дружину та чому не став директором НАБУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Новий генпрокурор розповів про квартиру, дружину та чому не став директором НАБУ
Кравченко стверджує, що розлучився з дружиною ще рік тому
фото з відкритих джерел

Кравченко розказав, що у 2019 році приватизував службову квартиру, яку отримав від держави як учасник бойових дій

Новопризначений генеральний прокурор Руслан Кравченко розповів про приватизацію службового житла у 2019 році та про конкурс на посаду очільника НАБУ, в якому він брав участь в 2023 році. Про це Кравченко розповів у Facebook, повідомляє «Главком».

«Бачу, що до мене прикута підвищена увага. І це нормально. Посада генерального прокурора передбачає пильність, вимогливість і суспільну довіру. Відповідати на маніпуляції – найнижчий рівень публічного діалогу. Але я розставлю всі крапки над «і», бо маю бути чесним перед людьми, перед командою і перед собою. Лише так я можу вимагати того самого від інших», – написав генпрокурор.

Зокрема, Кравченко розповів, що у 2019 році приватизував службову квартиру, яку отримав від держави як учасник бойових дій.

«Із 2015 року, після служби в Криму та зоні АТО – Дебальцевому та Бахмуті – я, як військовий прокурор, як учасник бойових дій, був зареєстрований у військовій частині та перебував на обліку осіб, які мають першочергове право на житло. У грудні 2018 року я отримав ордер на службову квартиру площею 42 квадратних метри у Подільському районі міста Києва (Виноградар). Це було моє законне право, передбачене статусом військовослужбовця ( військовий прокурор) та законодавством. Впродовж трьох років я неодноразово пропускав свою чергу, оскільки в пропозиціях були квартири більшої площі, ніж та, на яку я мав право. Я міг, як це буває, зареєструвати найближчих родичів і штучно збільшити свою житлову норму, і в такий спосіб зокрема пришвидшити отримання житла. Але я не зробив цього і отримав рівно ті 42 метри, які мені належали відповідно до закону. У 2019 році цю квартиру я приватизував і в цьому ж році я одружився. На той момент у дружини вже була власна квартира, набута до нашого знайомства. Я не мав до неї жодного юридичного чи фактичного стосунку. Ця квартира не впливала, не скасовувала і не обмежувала моє законне право на житло. Дружина також не претендувала на приватизацію цієї квартири», – розповів посадовець.

Згодом, за словами Кравченка, він продав квартиру, щоб «виручені кошти вкласти у «котлован» квартири трохи більшої площі – на 52 квадратних метри».

«Це не виняток. У тому ж році понад тисяча військовослужбовців по всій країні отримали службове житло. Це норма, яку необхідно не спотворювати, а захищати», – додав генпрокурор.

Також Кравченко розповів, що квартира його колишньої дружини залишилася у її власності.

«Друге. Сімейний стан. З дружиною ми офіційно розлучені майже рік. Її квартира залишилась у її власності. На цьому, вважаю, тему вичерпано. Закликаю поважати моє право на приватність і залишити це у спокої. Бо тут мова не тільки про мене», – заявив генеральний прокурор.

Окрім цього, Кравченко розповів про конкурс на посаду директора НАБУ, в якому він брав участь, але не пройшов співбесіду на доброчесність.

«Третє. Конкурс до НАБУ. Це не про особисте. Це про систему, яку ми будуємо. Я відчув це на собі під час участі в конкурсі на посаду директора НАБУ. За результатами тестів на знання законодавства, аналітичне мислення, практичні навички та здібності я набрав найвищі бали і очолив рейтинг. Але не пройшов. Тоді, як це часто буває, фаховість та професіоналізм стали другорядними. Їх перекреслили суб’єктивні оцінки, умовні уявлення та тонка межа між формою і змістом. Це не мій біль, я щиро дякую долі за той вибір, справді. Але це симптом. Бо якщо ми системно будемо перекреслювати професіоналізм формалізмом – ми втратимо наших людей і ядро державної служби», – розповів генпрокурор.

Наостанок Кравченко додав, що він «завжди відкритий до конструктивної розмови».

«Я завжди відкритий до конструктивної розмови, аргументованої критики та фактів. Але для мене залишаються принциповими три речі: професіоналізм, справедливість і готовність нести відповідальність. Це – основа. Все інше – похідне», – написав посадовець.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ №416/2025 про призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України. Це рішення стало кульмінацією місяців невизначеності після звільнення попереднього Генпрокурора Андрія Костіна у жовтні 2024 року. 

Також 16 травня президент України Володимир Зеленський запропонував призначити Руслана Кравченка генеральним прокурором України. 

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Теги: Генпрокурор конкурс рейтинг дружина квартира Руслан Кравченко

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