Рада призначила Кравченка генпрокурором

Кравченко з 2015 по 2017 роки працював прокурором у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України

Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором. Відповідне рішення ухвалили 273 народні депутати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Раніше президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на призначення. Згодом парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував призначити Кравченка на посаду генпрокурора. Рішення ухвалили 15 народних депутатів, ще двоє – утримались.

Відповідне рішення ухвалили 273 депутати фото: Telegram/Ярослав Железняк

Що відомо про Руслана Кравченка

Руслан Кравченко – кадровий прокурор. З 2015 по 2017 роки працював прокурором у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України. Він був одним із прокурорів у справі президента-втікача Віктора Януковича.

З 2020 по 2021 рік Кравченко працював начальником управління у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу в Офісі генерального прокурора, а з 2021 по 2023 роки Руслан Кравченко обіймав посаду керівника Бучанської окружної прокуратури Київської області.

У 2023 році президент Зеленський призначив його на посаду голови Київської обласної військової адміністрації. У грудні 2024 року Кравченка звільнили та призначили головою Державної податкової служби замість Тетяни Кірієнко.

Нагадаємо, у жовтні минулого року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора України. Він обіймав цю посаду з 28 липня 2022 року. Причиною звільнення Костіна став скандал з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

До слова, після звільнення колишній генеральний прокурор отримав нову посаду. Він став надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Нідерланди.