Новий генпрокурор пояснив, чому президент не представив його після призначення

Кравченко зазначив, що команда не витрачає час на формальності й відходить від радянських традицій

Офіційного представлення нового генпрокурора Руслана Кравченка президентом України Володимиром Зеленським не відбудеться. Як пояснив сам очільник Офісу генпрокурора, це було спільним і зваженим рішенням. Про це Кравченко написав в Telegram, інформує «Главком».

«Сьогодні я розпочинаю роботу на посаді Генерального прокурора. Старого, бюрократичного ритуалу представлення президентом України не буде, і це наше з ним спільне і зважене рішення. По-перше, Президент України сьогодні у відрядженні, вирішує дійсно важливі для нашої держави на міжнародному рівні питання, зокрема ті, що стосуються зміцнення нашого захисту – всіх українців, всієї держави. Це пріоритет, який не потребує пояснень», – йдеться у повідомленні.

Кравченко додав, що команда не витрачає час на формальності й відходить від радянських традицій. За його словами, замість бюрократії мають бути конкретні дії та рішення, а замість урочистостей – відповідальність. Це, на переконання генпрокурора, свідчить про зміни й системний підхід до роботи, який впроваджується з першого дня.

Руслан Кравченко також озвучив конкретні завдання:

Зміцнення ролі прокуратури як головного координатора роботи правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та функціонування системи кримінальної юстиції загалом;

Забезпечення реальної довіри до органів прокуратури як зі сторони нашого суспільства, громадськості, так і від наших міжнародних партнерів;

Контроль за законністю використання бюджетних коштів, нульова толерантність до проявів корупції у будь-якій сфері;

Створення умов для подальшого впровадження дієвих гарантій захисту прав та законних інтересів бізнесу;

Забезпечення справедливості у кожному кримінальному провадженні і в першу чергу тих, що стосуються національної безпеки держави;

Особистий контроль за ефективністю здійснення кримінальних проваджень, що стосуються посягань на життя та здоровʼя дітей і неповнолітніх;

Невідворотність покарання для злочинців як в національних судах, так і на міжнародному рівні, і особливий акцент – щодо злочинів агресії та воєнних злочинів, а також встановлення персональної відповідальності кожного воєнного злочинця.

Нагадаємо, 21 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ №416/2025 про призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України. Це рішення стало кульмінацією місяців невизначеності після звільнення попереднього Генпрокурора Андрія Костіна у жовтні 2024 року.