Головна Країна Політика
search button user button menu button

Новий генпрокурор пояснив, чому президент не представив його після призначення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Новий генпрокурор пояснив, чому президент не представив його після призначення
21 червня Зеленський призначив Кравченка генеральним прокурором України
фото: ITV

Кравченко зазначив, що команда не витрачає час на формальності й відходить від радянських традицій

Офіційного представлення нового генпрокурора Руслана Кравченка президентом України Володимиром Зеленським не відбудеться. Як пояснив сам очільник Офісу генпрокурора, це було спільним і зваженим рішенням. Про це Кравченко написав в Telegram, інформує «Главком».

«Сьогодні я розпочинаю роботу на посаді Генерального прокурора. Старого, бюрократичного ритуалу представлення президентом України не буде, і це наше з ним спільне і зважене рішення. По-перше, Президент України сьогодні у відрядженні, вирішує дійсно важливі для нашої держави на міжнародному рівні питання, зокрема ті, що стосуються зміцнення нашого захисту – всіх українців, всієї держави. Це пріоритет, який не потребує пояснень», – йдеться у повідомленні.

Кравченко додав, що команда не витрачає час на формальності й відходить від радянських традицій. За його словами, замість бюрократії мають бути конкретні дії та рішення, а замість урочистостей – відповідальність. Це, на переконання генпрокурора, свідчить про зміни й системний підхід до роботи, який впроваджується з першого дня.

Руслан Кравченко також озвучив конкретні завдання:

  • Зміцнення ролі прокуратури як головного координатора роботи правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та функціонування системи кримінальної юстиції загалом;
  • Забезпечення реальної довіри до органів прокуратури як зі сторони нашого суспільства, громадськості, так і від наших міжнародних партнерів;
  • Контроль за законністю використання бюджетних коштів, нульова толерантність до проявів корупції у будь-якій сфері;
  • Створення умов для подальшого впровадження дієвих гарантій захисту прав та законних інтересів бізнесу;
  • Забезпечення справедливості у кожному кримінальному провадженні і в першу чергу тих, що стосуються національної безпеки держави;
  • Особистий контроль за ефективністю здійснення кримінальних проваджень, що стосуються посягань на життя та здоровʼя дітей і неповнолітніх;
  • Невідворотність покарання для злочинців як в національних судах, так і на міжнародному рівні, і особливий акцент – щодо злочинів агресії та воєнних злочинів, а також  встановлення персональної відповідальності кожного воєнного злочинця.

Нагадаємо, 21 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ №416/2025 про призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України. Це рішення стало кульмінацією місяців невизначеності після звільнення попереднього Генпрокурора Андрія Костіна у жовтні 2024 року. 

Читайте також:

Теги: Генпрокурор Володимир Зеленський Руслан Кравченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

14 червня Трампу виповнюється 79 років
Дональд Трамп. Сеанс психоаналізу в день народження Інтерв’ю
14 червня, 12:00
Президент повідомив, до чого готується Росія на фронті
Президент повідомив, до чого готується Росія на фронті
28 травня, 10:00
Умєров: Ми твердо переконані, що всі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів
Україна запропонувала Росії провести зустріч лідерів: названо дату
2 червня, 17:40
Під масованим ударом російських безпілотників опинилось місто Прилуки
Зеленський про атаку на Прилуки: Це ще одна причина запровадити максимальні санкції
5 червня, 11:14
Зеленський дав інтерв'ю Bild
Інтерв'ю Зеленського для Bild: головні тези
12 червня, 00:46
Зеленський оцінив готовність США та ЄС до наступних санкції проти Росії
Зеленський оцінив готовність США та ЄС до наступних санкції проти Росії
14 червня, 14:13
За словами президента, країни G7 готові збільшити військову підтримку України та разом відбудовувати країну
G7 розгляне всі варіанти посилення тиску на Росію – Зеленський
18 червня, 11:06
Зеленський пояснив, завдяки чому вдалося зупинити просування росіян на Сумщині
Зеленський пояснив, завдяки чому вдалося зупинити просування росіян на Сумщині
14 червня, 13:33
Зеленський обговорив поглиблення військової співпраці з прем'єром Канади
Зустріч Зеленського з прем’єром Канади, призначення генпрокурора в Україні. Головне за 17 червня
17 червня, 21:00

Політика

Новий генпрокурор пояснив, чому президент не представив його після призначення
Новий генпрокурор пояснив, чому президент не представив його після призначення
Війна Ізраїлю проти Ірану: дипломат пояснив, на чиєму боці має бути Україна
Війна Ізраїлю проти Ірану: дипломат пояснив, на чиєму боці має бути Україна
Зеленський ввів санкції проти бізнесів на окупованих територіях України
Зеленський ввів санкції проти бізнесів на окупованих територіях України
Зеленський змінить керівників деяких посольств
Зеленський змінить керівників деяких посольств
НАТО скасувало засідання щодо України на саміті в Гаазі – Politico
НАТО скасувало засідання щодо України на саміті в Гаазі – Politico
Повернення українських дітей з Росії. Зеленський розказав, як маніпулюють переговорники Путіна
Повернення українських дітей з Росії. Зеленський розказав, як маніпулюють переговорники Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 червня: ситуація на фронті
117K
Сирський розповів про своє ставлення до призначення Мадяра командувачем Сил безпілотних систем
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 червня 2025
45K
Сирський заявив про план ліквідації всіх Оперативних тактичних угруповань ЗСУ
31K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
29K
Сухопутні війська розкрили деталі удару РФ по полігону ЗСУ

Новини

ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
Вчора, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua