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Глава Донецької ОВА розказав, як «вагнерівці» використовують тіла щойно загиблих

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Глава Донецької ОВА розказав, як «вагнерівці» використовують тіла щойно загиблих
Росіяни жорстоко ставляться на фронті навіть до своїх військових
фото з відкритих джерел

«Вагнерівці» навчилися дезорієнтувати українські дрони

Найманці ПВК «Вагнер» трамбують окопи тілами своїх загиблих військових, аби доки тіла не охололи, ударний дрон з тепловізійною камерою реагував на них. Так вони дезорієнтують українську аерозвідку. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів керівник Донецької обласної військової обладміністрації Павло Кириленко.

За словами Кириленка, єдине, що у нас спільного залишилось з росіянами, – це кордон і те, що вони є нашими сусідами. Але ми з ними є зовсім різними людьми, з іншими цінностями. Найбільше з того, що вразило керівника Донецької ОВА в Бахмуті та Авдіївці – це те, що росіяни ставляться до своїх людей як до гарматного м'яса.

«Щодо російських регулярних збройних сил, то вразила повна відсутність стратегічного військового мислення з їхнього боку. Я все-таки маю безпосереднє відношення до військової справи, тож можу робити такі висновки. Там ставлення до людей, до своїх солдатів та офіцерів буквально як до гарматного м’яса», – розповів Кириленко.

Здійснюючи наступ на Вугледар і розуміючи, що їх, як мішені, розстрілюють в їхніх броньованих коробочках, росіяни продовжували перти, не змінюючи тактику і не рахуючи кількість жертв. Попри це, російські генерали все ж вчаться на своїх помилках. Вони роблять висновки, проте далеко не всі генерали.

Нагадаємо, що тактика росіян стає все більш терористичною. Окупанти обстрілюють регіони, вбивають цивільне населення, знищують інфраструктуру, тому що не мають успіхів на передовій.

До слова, під Вугледаром російські війська втратили кілька рот своєї штурмової піхоти та десятки одиниць бронетехніки. Повідомлялося, що всі втрати – односторонні, адже українці розстріляли російських військовослужбовців, «як у тирі».

Згодом стало відомо, що Росія втратила в боях під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти включно з командним складом.

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Теги: окупанти Донеччина Павло Кириленко ПВК Вагнера

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