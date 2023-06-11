На Херсонщині зменшилася площа затоплених територій

Рівень затоплення наразі становить 4,07 метра

У Херсонські області площа затоплених унаслідок теракту окупантів на Каховській ГЕС територій зменшилася зі 139 до 77,78 кілометра квадратних. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

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Як зазначається, рівень затоплення наразі становить 4,07 метра.

У відомстві додали, що шляхи між селами потроху осушуються, однак не всіма ще можливо користуватися.

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Також повідомляється, що протягом суботи вода відійшла з трьох сіл Бериславського району – Миколаївки, Львове та Ольгівки.

Водночас на правому березі підтопленими залишаються 32 населені пункти – там 3821 житловий будинок пішов під воду. На тимчасово окупованих територіях підтоплено 14 населених пунктів.

Нагадаємо, 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За перші п'ять годин вода досягла критичного рівня. Почалася евакуація з небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Станом на 13:00 11 червня від цього теракту загинули шість осіб. Ще 35 – вважаються зниклими безвісти, серед них семеро дітей. Крім того, підтоплено 77 населених пунктів Херсонщини та Миколаївщини

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Як повідомлялося, унаслідок підриву Каховської ГЕС склади зброї російських загарбників на лівому березі Херсонської області змило водою – течія несе в море боєприпаси й міни. Крім того, екологи виявили опріснення морської води на узбережжі Одещини.

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води.

За повідомленням Міноборони, окупанти підірвали Каховську ГЕС задля вивільнення необхідних резервів. Противник переміщує найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку.