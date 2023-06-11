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На Херсонщині зменшилася площа затоплених територій

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Херсонщині зменшилася площа затоплених територій
Площа затоплених унаслідок підриву Каховській ГЕС територій Херсонщини зменшилася майже вдвічі
фото: скриншот відео

Рівень затоплення наразі становить 4,07 метра

У Херсонські області площа затоплених унаслідок теракту окупантів на Каховській ГЕС територій зменшилася зі 139 до 77,78 кілометра квадратних. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Як зазначається, рівень затоплення наразі становить 4,07 метра.

У відомстві додали, що шляхи між селами потроху осушуються, однак не всіма ще можливо користуватися.

Також повідомляється, що протягом суботи вода відійшла з трьох сіл Бериславського району – Миколаївки, Львове та Ольгівки.

Водночас на правому березі підтопленими залишаються 32 населені пункти – там 3821 житловий будинок пішов під воду. На тимчасово окупованих територіях підтоплено 14 населених пунктів.

Нагадаємо, 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За перші п'ять годин вода досягла критичного рівня. Почалася евакуація з небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Станом на 13:00 11 червня від цього теракту загинули шість осіб. Ще 35 – вважаються зниклими безвісти, серед них семеро дітей. Крім того, підтоплено 77 населених пунктів Херсонщини та Миколаївщини

Як повідомлялося, унаслідок підриву Каховської ГЕС склади зброї російських загарбників на лівому березі Херсонської області змило водою – течія несе в море боєприпаси й міни. Крім того, екологи виявили опріснення морської води на узбережжі Одещини.

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води

За повідомленням Міноборони, окупанти підірвали Каховську ГЕС задля вивільнення необхідних резервів. Противник переміщує найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку.

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Теги: Каховська ГЕС Херсонщина Україна

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