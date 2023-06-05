В Україні стартує сесія мультипредметного тесту: що треба знати учасникам

Основна сесія НМТ відбуватиметься з 5 до 23 червня

У понеділок, 5 червня, стартує основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ). Про це йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

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Основні сесії національного мультипредметного тесту відбуватимуться в червні в Україні та в 47 містах 30 інших країн. З міркувань безпеки не буде оприлюднено інформацію про те, де на території України відбудуться тестування.

Як відбуватиметься тестування

Тестування відбуватиметься у дві зміни:

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перша – з 10:00,

друга – з 15:00 за київським часом у всіх країнах, окрім США та Канади.

В усіх містах США та Канади НМТ розпочинатимуть о 18:00 за Києвом, тобто о 8:00 у Сакраменто, о 9:00 в Едмонтоні, о 10:00 у Г’юстоні, об 11:00 у Детройті, Нью-Йорку і Торонто, о 12:00 у Монктоні.

Допуск до тимчасових екзаменаційних центрів розпочнуть за 30 хв і припинять за 10 хв до початку тестування.

Що потрібно мати з собою учаснику НМТ

Для допуску до ТЕЦ потрібно пред’явити сертифікат учасника НМТ та оригінал документа, що посвідчує особу/його цифровий аналог в додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Дія». Якщо є змога, рекомендується мати роздруковане запрошення.

Також важливо взяти із собою ручку і за бажанням пляшечку питної води. Паперові чернетки будуть надані кожному учаснику/кожній учасниці в аудиторії тестування.

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«Увага! Якщо учасник/учасниця запізниться або при вході до ТЕЦ не пред’явить документа, що посвідчує особу, – його/її не допустять до участі в НМТ», - наголошують в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Рекомендації учасникам

Напередодні НМТ ознайомитися з відеоінструкцією «НМТ: Онлайн-тестувальник», корисні поради якої дадуть змогу упевненіше почуватися під час тестування, правильно позначати відповіді на завдання різних форм, за потреби змінювати їх.

Під час проходження НМТ уважно послухати промову інструктора; якщо потрібна допомога/роз’яснення щодо функцій тестувальника ‒ звертатися до інструктора; у разі надзвичайної ситуації/оголошення повітряної тривоги ‒ дотримуватися вказівок персоналу ТЕЦ.

Протягом часу, відведеного на виконання завдань НМТ, учасникам заборонено мати при собі або на своєму робочому місці речі, що не передбачені процедурою проведення тестування. Їх учасники мають залишити в спеціально відведеному місці в аудиторії.

Що робити, якщо учасник не зміг взяти участь в основній сесії НМТ

Якщо з поважних причин учасник/учасниця не зможе взяти участі в основній сесії НМТ, він/вона може подати протягом трьох робочих днів із дня проведення тестування заяву щодо участі в НМТ під час додаткових сесій.

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Очевидно, що запізнення не є поважною причиною, тож рекомендуємо заздалегідь подбати про те, щоб вчасно дістатися до ТЕЦ.

Учасники, які брали участь в основній сесії НМТ, але не змогли розпочати або завершити роботу над тестом, також можуть подати заяву щодо участі в НМТ під час додаткових сесій у день проведення НМТ через відповідального за ТЕЦ або протягом трьох робочих днів із дня проведення тестування.

Основна сесія НМТ відбуватиметься з 5 до 23 червня 2023 року, а додаткова відбудеться 11-24 липня.