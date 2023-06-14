В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Жителям «почервонілих» областей варто негайно перейти в укриття

О 23:42 у Києві та області залунали сирени повітряної тривоги. Тривога охопила всі українські регіони. За даними моніторингових каналів, небезпеку оголошено через зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому «Саваслейка» Нижньогородської області РФ. Цей літак є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 «Кинджал», яку важко збивати нашим силам протиповітряної оборони. Через це повітряні тривоги оголошуються по всій Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перебувайте в укриттях до відбою загрози та зберігайте інформаційну тишу.

Мапа тривог станом на 23:45:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 476-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по нашій країні, застосували шість крилатих ракет повітряного базування Х-22, чотири крилаті ракети морського базування «Калібр» та 10 іранських ударних дронів типу Shahed-131/136. Усього протягом доби ворог завдав 37 авіаційних ударів, також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.