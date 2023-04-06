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Голова Донецької ОВА дав пораду тим мешканцям області, які повірили гаслу «Россия тут навсегда»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Голова Донецької ОВА дав пораду тим мешканцям області, які повірили гаслу «Россия тут навсегда»
Після деокупації територій кожного колаборанта чекатиме законне покарання
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Павло Кириленко бачить два шляхи для тих, хто чекав Росії

Тим, хто на окупованих територіях чекав Росію та вірив російських пропаганді, що «Россия тут навсегда» треба їхати освоювати Російську Федерацію. Крім того, колаборантів судитимуть за Кримінальним кодексом України залежно від складнощі злочину, який вони вчинили. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів керівник Донецької обласної військової обладміністрації Павло Кириленко. 

«Кого чекають колаборанти на тимчасово окупованих територіях, нас точно не має зараз хвилювати. Є закон, є чіткий алгоритм дій, і є передбачена законом відповідальність для колаборантів, державних зрадників і людей, які вчинили злочини на території України, навіть якщо вона тимчасово окупована», – стверджує Кириленко.  

Жодному, хто має бажання приховати сліди та наслідки своїх злочинів, цього не вдасться, стверджує керівник Донецької ОВА.

«Необхідно розділяти тих, хто змушений був лишитися на тимчасово окупованій території і просто виживати там, і тих вчителів, вихователів, медиків, які активно застосовували всю російську пропаганду, а потім скажуть, що їх змушували це робити під тиском. Це і є робота для спецслужб, докази продовжують активно збиратись навіть в умовах, коли частина території є тимчасово окупованою», – зазначив Кириленко.

Колаборантипросто не мають права далі перебувати на цій території після деокупації, заявив Павло Кириленко. «Забути і простити» – такого не буде, бо такий підхід може мати у подальшому жахливі наслідки. Тим прихильникам Росії, які відмовляться виїхати в РФ після деокупації, залишаться відстоювати свої погляди з урахуванням чіткої державницької позиції місцевих органів влади і держави загалом. Це в тому варіанти, додає Кириленко, коли їхні діяння, окрім власних поглядів, не будуть підпадати під жодну статтю Кримінального кодексу. 

Нагадаємо, що глава Донецької ОВА розказав, як «вагнерівці» використовують тіла щойно загиблих

До слова, мер Мелітополя назвав кількість колаборантів у місті. Майже 10 колаборантів є представниками місцевої влади. 

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Теги: деокупація колабораціонізм Донеччина Павло Кириленко

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