США нададуть Україні засоби протиповітряної оборони – заява Держдепу

США будуть підтримувати оборонний та стримуючий потенціал України

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу підтвердив главі МЗС України Дмитру Кулебі готовність США надавати Києву системи ППО. Про це йдеться у заяві Держдепу, пише «Interfax-Україна».

«Держсекретар підтвердив міністру закордонних справ Кулебі тверду відданість США підтримувати оборонний та стримуючий потенціал України, особливо у наданні варіантів для ППО», – йдеться у заяві, опублікованій у середу.

Блінкен і Кулеба провели переговори «на полях» зустрічі глав МЗС НАТО у Бухаресті.

Вони також обговорили підсумки зустрічей щодо потреб України в сфері енергетичної інфраструктури та гарантування довгострокової енергетичної безпеки України, зазначає Держдеп.

Раніше голова ліги «Україна-НАТО» розповів, за якої умови нашу країну приймуть в Альянс.

Також Столтенберг назвав умову для розгляду питання членства України в Альянсі.

Як раніше повідомлялося, Україна, ймовірно, отримає нову допомогу від держав НАТО.

До слова, Столтенберг пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла у війни.