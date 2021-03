«Вагнергейт». Дата показу фільму Bellingcat поки не визначена

Розслідувачі з Bellingcat не планували показувати 15 березня документальний фільм-розслідування про зрив української спецоперації з затримання бойовиків ПВК «Вагнер».

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter засновник Bellingcat Еліот Хіггінс.

«Не існує визначеної дати випуску нашого розслідування «Вагнергейт», і ми ніколи не встановлювали її. Дослідження для документального фільму все ще тривають, і щойно все буде готово, ми повідомимо всіх, коли він (фільм. – Ред.) вийде», – написав він.

There is no targeted release date for our "Wagnergate" investigation, and we have never set one. Research for the documentary is still ongoing, and as soon as that is done, we will let everyone know when it will be released.