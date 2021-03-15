«Вагнергейт». Дата показу фільму Bellingcat поки не визначена

Дослідження для документального фільму все ще тривають

Розслідувачі з Bellingcat не планували показувати 15 березня документальний фільм-розслідування про зрив української спецоперації з затримання бойовиків ПВК «Вагнер».

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter засновник Bellingcat Еліот Хіггінс.

«Не існує визначеної дати випуску нашого розслідування «Вагнергейт», і ми ніколи не встановлювали її. Дослідження для документального фільму все ще тривають, і щойно все буде готово, ми повідомимо всіх, коли він (фільм. – Ред.) вийде», – написав він.

There is no targeted release date for our "Wagnergate" investigation, and we have never set one. Research for the documentary is still ongoing, and as soon as that is done, we will let everyone know when it will be released. — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 14, 2021

На думку ще одного розслідувача з Bellingcat Аріка Толера, цю дату вигадали українські ЗМІ.

«Не знаю, звідки 15 березня вийшла дата виходу документального фільму «Вагнергейт», але я вважаю, що хтось в українських ЗМІ подумав, що вихід у березневі іди буде дійсно драматичним», – сказав він.

No idea where this March 15th release date came from for the Wagnergate documentary, but I figure someone in Ukrainian media thought it would be really dramatic for it to come out on the Ides of March. https://t.co/5NrrM7cGwj — Aric Toler (@AricToler) March 14, 2021

Раніше також про спекуляції в українських ЗМІ писав розслідувач із Bellingcat Христо Грозєв.

«Зверніть увагу, що більшість повідомлень не відповідають дійсності та базуються на неправдивій чи бажаній для когось інформації. Так, ми працюємо над багатьма розслідуваннями одночасно, але ми не знаємо результатів, поки не закінчимо», – наголошував він.

У грудні Грозєв припускав, що перша частина розслідування буде опублікована в лютому, а сам фільм – восени.

Нагадаємо, що в липні 2020 року стало відомо про зрив українською спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК «Вагнер», які воювали на Донбасі. Про плани цієї операції було розказано на нараді у Президента Володимира Зеленського і нібито глава ОП Андрій Єрмак попросив відкласти операцію на кілька днів. Але вже 29 липня «вагнерівці» були затримані в Мінську спецслужбами Білорусі і депортовані до Росії. Тодішній глава ГУР України Василь Бурба заявив, що українську операцію навмисно зірвали і це зрада. Бурба був звільнений.

У грудні 2020 року стало відомо, що Bellingcat знімає фільм про зрив цієї спецоперації і днями знімальна група розслідувачів була в Києві і записала інтерв'ю з агентом НАБУ Євгеном Шевченко, про що він сам і розповів на своїй сторінці в ФБ. Шевченко також додав, що глава ОП Андрій Єрмак відмовився від коментарів Bellingcat.

Джерело: The Бабель