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Громадяни України, ймовірно, перебувають у полоні ХАМАСу – посол

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Громадяни України, ймовірно, перебувають у полоні ХАМАСу – посол
У полоні бойовиків ХАМАСу можуть перебувати громадяни України
фото з відкритих джерел

За словами Корнійчука, Україна не знає місцеперебування певної кількості людей, отож частина з них може бути в полоні

За попередньою інформацією від ізраїльської сторони, яку поки не вдалося підтвердити, в полоні бойовиків ХАМАСу можуть перебувати громадяни України. Про це в ефірі телемарафону «Суспільне. Спротив» розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

«Варто розуміти, що ми не знаємо місцеперебування певної кількості людей, і не виключається, що частина з них може бути в полоні. Про це нам повідомляли ізраїльські служби, це ще не доведена інформація. Прошу не робити фурор, але, скоріше за все, це відповідає дійсності», – сказав Корнійчук.

Посол додав, що під час розшуку громадян України українські дипломати тісно співпрацюють з ізраїльською поліцією.

«На постійній основі шукаємо людей – і по ДНК, і по відбитках пальців. Поліція нам допомагає знаходити нових людей. Не думаю, що вже суттєво зміниться кількість (загиблих – «Главком»)», – зазначив дипломат.

Корнійчук також розповів, що з сімох загиблих українців тільки одна громадянка мала лише український паспорт.

«Це означає, що решта шість проживали в Ізраїлі постійно і мали також ізраїльський паспорт. Це ні в якому разі не принижує їх права як громадян України, просто для вашого розуміння, що одна подорожуюча, на жаль, загинула. Решта – це місцеві мешканці», – наголосив Корнійчук.

Нагадаємо, кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи людей. Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл.

До слова, Міністерство закордонних справ і Рада національної безпеки опублікували спільну заяву в четвер увечері, в якій закликали всіх ізраїльтян, які перебувають за кордоном, бути особливо обережними в п’ятницю, 13 жовтня, посилаючись на заклик терористичного угруповання ХАМАС до своїх прихильників по всьому світу взяти участь у «Дні гніву».

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Теги: полон посол українці ХАМАС Євген Корнійчук

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