Ердоган хоче стати посередником в палестино-ізраїльському конфлікті

Ердоган закликав Ізраїль припинити бомбардування палестинських земель, а палестинців припинити переслідування цивільних поселень в Ізраїлі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив готовність до будь-якої форми посередництва для вирішення палестино-ізраїльського конфлікту, включаючи обмін полоненими. Про це Ердоган заявив після засідання уряду в Анкарі, повідомляє «Укрінформ».

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«Ми, як Туреччина, готові до будь-якого виду посередництва, включаючи обмін полоненими, якщо цього вимагатимуть сторони... Ми продовжуємо наші інтенсивні дипломатичні контакти для досягнення миру між Ізраїлем і Палестиною», – наголосив Ердоган.

Президент Туреччини закликав Ізраїль припинити бомбардування палестинських земель, а палестинців припинити переслідування цивільних поселень в Ізраїлі.

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«Ми продовжуємо наші активні дипломатичні зусилля для досягнення миру між Ізраїлем і Палестиною... Навіть у часи війни існують етичні норми та мораль. Сторони мають їх дотримуватися. Як завжди наголошуємо, в справедливому мирі не має бути переможених», – відзначив турецький лідер.

Як повідомлялося, Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Нагадаємо, військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

Вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

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До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно.