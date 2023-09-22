Рада хоче запровадити в Україні новий вид відпустки

Законопроєкт вже розглянув Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

Парламентарії планують дозволити її надання без збереження заробітної плати

Рада має намір дозволити українцям користуватися не лише звичайними відпустками, які передбачені трудовим законодавством, а ще й творчими. Про це йдеться в проєкті закону №8313.

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Документ передбачає оновлення правил надання та використання відпусток у деяких сферах діяльності. Пропонується надавати таку творчу відпустку без збереження заробітної плати працівникам, яким потрібно:

завершити написання дисертаційної роботи;

написати монографію.

Крім того, на отримання творчої відпустки зможуть розраховувати й працівники закладів культури, які зможуть брати її для:

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підготовки та участі в мистецьких конкурсах;

участі в гастрольних заходах;

реалізації різних культурно-мистецьких проєктів.

«Тривалість, порядок та умови надання творчої відпустки будуть визначатися трудовим чи колективним договором», – говориться у пояснювальній записці.

Законопроєкт вже розглянув Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів та невдовзі має розглянути й Верховна Рада.

Нагадаємо, у липні 2023 року кількість вакансій не збільшилась, але зарплати продовжують рости. Конкуренція шукачів, рівно як і дефіцит кадрів, тримається довоєнного рівня. Більшості українців значно легше знайти роботу, ніж минулого року. Зазначається, що у липні на 10% зросла кількість вакансій у сфері освіти та науки, порівняно із червнем. У сфері культури та юриспруденції також фіксується попит на фахівців.