Сьогодні ХАМАС готує жахливу помсту. Ізраїль виступив із терміновим зверненням

Влада Ізраїлю закликала всіх ізраїльтян, які перебувають за кордоном, бути обережними під час «Днів гніву»

Міністерство закордонних справ і Рада національної безпеки опублікували спільну заяву в четвер увечері, в якій закликали всіх ізраїльтян, які перебувають за кордоном, бути особливо обережними в п’ятницю, посилаючись на заклик терористичного угруповання ХАМАС до своїх прихильників по всьому світу взяти участь у «Дні гніву». Про це повідомляє The Times of Israel.

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Відповідно, як йдеться в заяві, у різних країнах, ймовірно, відбудуться протести, які можуть перерости в насильство, а цілями можуть стати ізраїльтяни та євреї.

Ізраїльтянам за кордоном порадили «виявляти пильність, триматися подалі від протестів і демонстрацій і, якщо можливо, отримувати оновлення від місцевих сил безпеки про можливі протести та випадки заворушень навколо них».

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Єврейські ЗМІ повідомляють, що в п'ятницю в ізраїльських посольствах по всьому світу будуть посилені заходи безпеки.

ХАМАС закликав до масових мітингів на Західному березі річки Йордан, в Єрусалимі та в усьому арабському та мусульманському світі. Він закликав молодих палестинців на Західному березі «повстати і вийти в ревучих натовпах» і зіткнутися з поселенцями та солдатами в цьому районі.

Терористи також закликали арабських ізраїльтян зібратися в єрусалимському комплексі Аль-Акса на вершині Храмової гори, щоб не дати євреям «осквернити його» і «будувати на ньому».

ХАМАС також закликав палестинців у діаспорі, а також «вільних людей арабської та ісламської нації в усьому світі» зібратися в «найближчій точці до Єрусалиму», після свого руйнівного вторгнення на південь. Ізраїль у суботу – щоб продемонструвати свою солідарність із терористичною групою та зупинити нібито «плани Ізраїлю юдаізувати Єрусалим та Аль-Аксу».

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Конфлікт спалахнув після того, як терористи ХАМАСу прорвалися через огорожу на кордоні з Газою та лютували на півдні, убивши близько 1300 людей, переважну більшість з яких становили цивільні особи, і забравши щонайменше 100 полонених до Гази.

Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, повідомило, що 1300 осіб у палестинському анклаві були вбиті під час ударів Ізраїлю у відповідь. Ізраїль заявив, що він націлений на інфраструктуру терористів і всі райони, де ХАМАС діє або переховується, і що ізраїльські сили вбили близько 1500 терористів ХАМАС, які проникли в Ізраїль з суботи.

Нагадаємо, один із лідерів терористичної організації ХАМАС Халід Машаль виступив із закликом до всіх мусульман світу – «влаштувати євреям справжній погром, у рамках джихаду».

До слова, ООН отримала інформацію про те, що Ізраїль наказав мешканцям північної частини Сектору Гази переселитися на південь анклаву протягом 24 годин.