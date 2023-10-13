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Сьогодні ХАМАС готує жахливу помсту. Ізраїль виступив із терміновим зверненням

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сьогодні ХАМАС готує жахливу помсту. Ізраїль виступив із терміновим зверненням
Халід Машаль виступив із закликом до всіх мусульман світу – «влаштувати євреям справжній погром, у рамках джихаду»
фото з відкритих джерел

Влада Ізраїлю закликала всіх ізраїльтян, які перебувають за кордоном, бути обережними під час «Днів гніву»

Міністерство закордонних справ і Рада національної безпеки опублікували спільну заяву в четвер увечері, в якій закликали всіх ізраїльтян, які перебувають за кордоном, бути особливо обережними в п’ятницю, посилаючись на заклик терористичного угруповання ХАМАС до своїх прихильників по всьому світу взяти участь у «Дні гніву». Про це повідомляє The Times of Israel.

Відповідно, як йдеться в заяві, у різних країнах, ймовірно, відбудуться протести, які можуть перерости в насильство, а цілями можуть стати ізраїльтяни та євреї.

Ізраїльтянам за кордоном порадили «виявляти пильність, триматися подалі від протестів і демонстрацій і, якщо можливо, отримувати оновлення від місцевих сил безпеки про можливі протести та випадки заворушень навколо них».

Єврейські ЗМІ повідомляють, що в п'ятницю в ізраїльських посольствах по всьому світу будуть посилені заходи безпеки.

ХАМАС закликав до масових мітингів на Західному березі річки Йордан, в Єрусалимі та в усьому арабському та мусульманському світі. Він закликав молодих палестинців на Західному березі «повстати і вийти в ревучих натовпах» і зіткнутися з поселенцями та солдатами в цьому районі.

Терористи також закликали арабських ізраїльтян зібратися в єрусалимському комплексі Аль-Акса на вершині Храмової гори, щоб не дати євреям «осквернити його» і «будувати на ньому».

ХАМАС також закликав палестинців у діаспорі, а також «вільних людей арабської та ісламської нації в усьому світі» зібратися в «найближчій точці до Єрусалиму», після свого руйнівного вторгнення на південь. Ізраїль у суботу – щоб продемонструвати свою солідарність із терористичною групою та зупинити нібито «плани Ізраїлю юдаізувати Єрусалим та Аль-Аксу».

Конфлікт спалахнув після того, як терористи ХАМАСу прорвалися через огорожу на кордоні з Газою та лютували на півдні, убивши близько 1300 людей, переважну більшість з яких становили цивільні особи, і забравши щонайменше 100 полонених до Гази.

Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, повідомило, що 1300 осіб у палестинському анклаві були вбиті під час ударів Ізраїлю у відповідь. Ізраїль заявив, що він націлений на інфраструктуру терористів і всі райони, де ХАМАС діє або переховується, і що ізраїльські сили вбили близько 1500 терористів ХАМАС, які проникли в Ізраїль з суботи.

Нагадаємо, один із лідерів терористичної організації ХАМАС Халід Машаль виступив із закликом до всіх мусульман світу – «влаштувати євреям справжній погром, у рамках джихаду».

До слова, ООН отримала інформацію про те, що Ізраїль наказав мешканцям північної частини Сектору Гази переселитися на південь анклаву протягом 24 годин.

Теги: Ізраїль Сектор Гази ХАМАС

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