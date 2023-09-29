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Польща готова допомагати біженцям з України, але висунула умову

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Польща готова допомагати біженцям з України, але висунула умову
Польща готова приймати біженців з України
фото з відкритих джерел

Польська влада хоче, щоб потреби біженців покривалися за рахунок коштів спеціального резерву Євросоюзу

 

Влада Польщі звернулася до Європейського союзу з вимогою створити спеціальний фінансовий резерв, засобами якого покриватимуться потреби українських біженців. Про це йдеться на сайті RMF FM.

Відомо, що офіційна Варшава поки що не дала дозволу на продовження програми, відповідно до якої біженці забезпечуються на території Польщі робочими місцями, соціальною допомогою та медичним обслуговуванням.

«Польща не хотіла, щоб на зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС у четвер було ухвалено рішення про продовження тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року», – повідомляє ЗМІ. Зазначається, що польська влада мала намір відкласти розгляд продовження програми, щоб провести з цього питання низку консультаційних заходів на найвищому рівні.

За неофіційною інформацією брюссельського кореспондента RMF FM, Польща вимагає створення спеціального фінансового резерву, з якого б покривалися потреби біженців. Варшава також хоче, щоб рішення про можливе продовження тимчасового захисту було прийнято пізніше – після консультацій на рівні глав держав і урядів ЄС.

Польща на зустрічі послів дала сигнал, що не готова прийняти це рішення на зустрічі міністрів внутрішніх справ у четвер, – повідомив кореспонденту RMF FM один із дипломатів ЄС. Він оцінив, що «наразі Польща в питаннях України йде в протилежному напрямку, ніж решта країн ЄС». Опитані дипломати ЄС також припускають, що на позицію Польщі впливають майбутні вибори.

Зазначимо, що вчора Рада ЄС на рівні міністрів внутрішніх справ домовились продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

Іспанія, яка зараз головує в роботі ЄС, мала два варіанти вибору – або відкласти рішення про тимчасовий захист і чекати, поки Польща передумає, або прийняти його зараз – незважаючи на спротив влади у Варшаві.

Вона обрала останній варіант, оскільки для ухвалення рішень використовується кваліфікована більшість, тож Польща не має шансів його заблокувати. Іспанія та країни, які хочуть, щоб рішення було прийнято зараз, вважають: біженці та країни, які їх прийняли, потребують гарантій і довгострокової визначеності щодо умов перебування. 

Нагадаємо завдяки тимчасовому захисту біженці з України мають однакові права на працю, соціальне обслуговування, медичне обслуговування та освіту, як і громадяни ЄС. Цей захист закріплено в директиві ЄС, яка вперше була активована в березні 2022 року у зв’язку з вторгненням Росії в Україну.

Нагадаємо, Марек Будіш, польський журналіст і автор публікацій, присвячених геополітиці та міжнародним відносинам, в інтерв’ю «Західному фронту» розповів про стратегію його країни щодо українських біженців. На його думку, серйозних проблем з інтеграцію українців, котрі приїжджають до Польщі, немає. Будіш підкреслив, що відсутність бар'єрів пояснюється ступенем культурної, мовної близькості, певної емоційності, певного світу цінностей.

Польський журналіст розповів, що в Польщі є думка, що надання військової допомоги Україні зобов'язує її відмовитися від власних інтересів. З цієї причини, за словами експерта, його країні необхідно сформувати керівний комітет, бажано на президентському рівні з владою, що буде регулярно зустрічатися і на стратегічному рівні.

До слова, українські біженці, які знайшли тимчасовий притулок у сусідній Польщі після вторгнення Росії на їхню батьківщину, вже деякий час покидають її масово. Однак вони не повертаються на батьківщину, а прямують в основному до Німеччини, де значно кращі умови праці, матеріальні та соціальні умови. Лише минулого року туди поїхало 350 тис. людей, пише ресурс Aroundprague.

Хоча заробітна плата в Польщі останніми роками зростає, у Німеччині вона значно вища. Активні українці, які бажають працювати, потрібні на німецькому ринку. За словами Зубера, вони є іншою категорією, ніж, наприклад, деякі мігранти з Африки, яких цікавить переважно соціальна допомога.

Читайте також: Повернення біженців. А куди їм повертатися?
Теги: Польща мігранти українці притулок влада біженці Варшава

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