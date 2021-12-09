Хто зайняв найважливіші міністерські пости в уряді Німеччини

Шольц офіційно став новим канцлером ФРН, замінивши на цій посаді Ангелу Меркель

Уряд під керівництвом Олафа Шольца уперше буде трипартійним. Як розподілені в ньому міністерські портфелі, пише «РБК».

8 грудня представник Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц був приведений до присяги як новий канцлер ФРН. В очолюваному ним уряді, сформованому коаліцією «світлофор» (згідно з фірмовими кольорами політичних партій, що входять до неї), будуть також представники Вільно-демократичної партії Німеччини (СвДП) і «Зелених» — лише 16 членів кабінету. Це на одного більше, ніж за Ангели Меркель, оскільки з'явилося Міністерство економіки та захисту клімату. Віцеканцлером став співголова «Зелених» Роберт Хабек.

Міністерські пости учасники правлячої коаліції розподілили так: СДПН дісталося шість портфелів, «Зеленим» – п'ять, ВДП – чотири. З ініціативи Шольца посади у новому кабінеті було розподілено порівну між чоловіками та жінками.

Новий уряд буде трохи молодшим за всіх попередніх, 63-річний канцлер стане найвіковішим його учасником. Наймолодші міністри – у справах сім'ї, літніх громадян, жінок та молоді Анне Шпігель та Анналена Бербок, екскандидатка у канцлери від «Зелених», яка очолила МЗС. Їм по 40 років.

Довірена особа Шольца на чолі апарату

Главою канцелярії та міністром з особливих доручень призначено Вольфганг Шмідта, соратника і довірену особу Шольца, який працював на нього протягом останніх двадцяти років. Їхні шляхи зійшлися ще в Гамбурзі, де Шольц розпочинав свою політичну кар'єру і як і Шмідт якийсь час працював юристом. Новий глава канцелярії раніше обіймав посаду статс-секретаря у Міністерстві фінансів, яке очолював Шольц, і тепер продовжить координувати роботу його апарату на вищому рівні.

Шмідт відомий у політичних колах як хороший політтехнолог та людина, яка вміє вести «закулісну роботу». Такі професійні якості користуються попитом при координації діяльності уряду, що вперше складається з представників трьох партій. Журнал Stern припускає, що з приходом Шмідта посада глави канцелярії стане більш значущою, ніж за часів його попередників в урядах Меркель.

Критики Росії на чолі Міноборони та МЗС

Посаду міністра оборони також традиційно займає представник лідируючої партії коаліції. Цього разу портфель відійшов Крістіні Ламбрехт, яка раніше обіймала посаду міністра юстиції. Так продовжено традицію призначення жінок до Міністерства оборони, яке раніше очолювала Аннегрет Крамп-Карренбауер, а до неї Урсула фон дер Ляйєн (нині голова Єврокомісії). Ламбрехт з 2020 року займає досить жорстку позицію щодо Росії: вона неодноразово закликала Кремль до розслідування інциденту з опозиціонером Олексієм Навальним (саме Міністерство юстиції відповідало за долю російських запитів щодо взаємної правової допомоги з цього питання). Також Ламбрехт різко критикувала арешти під час мирних акцій протесту в Росії та переслідування журналістів. На її думку, такі дії порушують Європейську конвенцію з прав людини та Конституцію Росії.

Анналена Бербок отримала перший у житті міністерський портфель і відповідатиме за зовнішню політику ФРН. Цю посаду їй пророкували ще з літа, коли уряд «світлофора» під керівництвом СДПН став здаватися реальним результатом коаліційних переговорів. Бербок не лише противниця проєкту газопроводу «Північний потік-2» та прихильниця жорсткого курсу щодо Росії, а й активна захисниця прав людини.

Медійний епідеміолог на чолі МОЗ

Лікар-епідеміолог Карл Лаутербах обійняв посаду міністра охорони здоров'я. З початку пандемії коронавірусу в Німеччині він став однією з найвідоміших медійних персон – його висловлювання регулярно з'являлися на перших шпальтах ЗМІ, а обличчя – на екранах телевізорів. На відміну від свого попередника Йенса Шпана, Лаутербах глибоко занурений у специфіку боротьби з коронавірусом, регулярно читає нові наукові роботи з теми вакцинації та особливостей поширення хвороб. Такий підхід і став запорукою його успіху – свою думку Лаутербах завжди підкріплює перевіреними даними. Він прихильник жорстких заходів у боротьбі з пандемією, який регулярно відзначав промахи свого попередника Шпана. Багато в чому радикальна позиція Лаутербаха зробила його неоднозначною особистістю: він має чимало як прибічників, і противників навіть у лавах своєї партії.

Еколог на захисті клімату

Роберт Хабек, який як і Бербок керує партією «Зелених», разом із посадою віце-канцлера отримав нове Міністерство економіки та захисту клімату – його створення було одним із головних передвиборчих проєктів екологів та умовою входження до коаліції. Рішення зробити його віце-канцлером пояснюється тим, що Бербок не змогла виправдати надій однопартійців і через низку особистих помилок перетворилася з лідера передвиборчих перегонів на замикаючого. Обидва співголови «Зелених» проте вказували, що підсумковий розподіл постів відбувся за взаємною згодою. Хабеку доведеться займатися пріоритетним для «Зелених» завданням, а саме перетворенням німецької економіки на «екологічно дружню». Саме Хабек виступав із ініціативою постачання зброї в Україну.

Мінфін у «вільних» руках

Глава ВДП Крістіан Ліндер ще влітку розумів, що його партія незалежно від того, хто переможе на виборах, найімовірніше, увійде до уряду. Тоді ж як умову приєднання ВДП до коаліції він позначив отримання портфеля міністра фінансів. Ліндер відомий тим, що йому вдалося повернути лібералів до бундестагу 2017 року – тоді його партія змогла подолати 5% бар'єр, а на виборах 2021 року – 10%. Після виборів Ліндер виступав за формування правлячої коаліції на чолі з Християнсько-демократичним союзом, у тому числі через добрі особисті стосунки з кандидатом у канцлери Арміном Лашетом, але змінив свою думку після першої стадії переговорів.

Нагадаємо, новий канцлер Німеччини пригрозив Путіну проблемами з «Північним потоком–2».

Також нова глава МЗС Німеччини у першій промові згадала про Україну .

Читайте також: