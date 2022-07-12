Іспит для отримання громадянства: Кабмін взявся за роботу над законами

Доручення щодо запровадження іспиту для отримання громадянства України уряд отримав від президента

Кабінет міністрів підготує законопроєкти щодо запровадження комплексного іспиту для набуття громадянства України. про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Голова уряду зазначив, що протокольне доручення на виконання завдання президента України Володимира Зеленського щодо підготовки законодавчої бази для запровадження іспиту для набуття громадянства України підтримали сьогодні під час засідання.

Як пояснив Шмигаль, Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ мають підготувати та внести на розгляд уряду відповідні проєкти законів. Крім того, Міністерству освіти і науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови доручено розробити й затвердити програми іспиту на рівень володіння державною мовою, з історії України та з основ Конституції України.

«Громадянство України сьогодні – це привілей. І кожен, хто на нього претендує, повинен знати й розуміти основоположні засади нашої країни», – наголосив очільник українського уряду.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про запровадження іспитів для отримання громадянства України. Президент не висловив заперечень проти такої ініціативи та звернувся з проханням до уряду.

Як відомо, дискусія щодо обов'язкового іспиту для отримання громадянства України піднялася в українському суспільстві після того, як українське громадянство отримав російський журналіст Олександр Невзоров. Також раніше з'явилася інформація, що російський олігарх Михайло Фрідман планує отримати українське громадянство. Також Фрідман хоче перереєструвати в Україні свій бізнес.

Додамо, що у липні 2021 року в Україні почали проводити іспити на володіння державною мовою для кандидатів на посади на державній службі.