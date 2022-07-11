Іспит для отримання громадянства України: Зеленський відповів на петицію

Президент не висловив заперечень щодо петиції про іспит для набуття українського громадянства

Питання щодо запровадження іспиту для набуття громадянства потребуватиме законодавчого урегулювання

Президент Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про запровадження іспитів для отримання громадянства України. Президент не висловив заперечень проти такої ініціативи та звернувся з проханням до уряду.

Як зазначається у відповіді президента на петицію, питання щодо запровадження обов'язкового іспиту для набуття громадянства України потребуватиме законодавчого урегулювання. Оскільки зміна міграційного законодавства є прерогативою уряду та Верховної Ради, Зеленський передав петицію до Кабінету міністрів.

«Я звернувся до прем'єр-міністра України Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання», – заявив президент.

Автор петиції вказує, що іспит для отримання громадянства – поширена практика в усьому світі. Такі іспити є в Естонії, Литві, Латвії, Польщі, Німеччині, США та інших країнах.

Комбінації вимог для іспиту різні, але загалом кандидатам пропонують скласти тест на знання мови, історії та конституції країни, а також вивчити національний гімн.

Нагадаємо, дискусія щодо обов'язкового іспиту для отримання громадянства України піднялася в українському суспільстві після того, як українське громадянство отримав російський журналіст Олександр Невзоров. Також раніше з'явилася інформація, що російський олігарх Михайло Фрідман планує отримати українське громадянство. Також Фрідман хоче перереєструвати в Україні свій бізнес.

Додамо, що у липні 2021 року в Україні почали проводити іспити на володіння державною мовою для кандидатів на посади на державній службі.