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Історична зустріч у Римі. Зеленський розповів про що говорив з Трампом

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Історична зустріч у Римі. Зеленський розповів про що говорив з Трампом
Зеленський: «Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато»
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели зустріч напередодні похорону Папи Франциска. Наступна зустріч президентів запланована після завершення поховання понтифіка.

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати проведеної зустрічі із президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася у Римі перед церемонією поховання Папи Франциска. За словами Зеленського, лідери встигли обговорити багато. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост президента.

«Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів», – зазначив Зеленський у своєму зверненні.

Президент України подякував Дональду Трампу за участь у переговорах, які можуть стати важливим кроком до встановлення миру та стабільності в регіоні.

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели зустріч напередодні похорону Папи Франциска. Наступна зустріч президентів запланована після завершення поховання понтифіка.

У Білому домі прокоментували зустріч лідерів:

«Трамп і Зеленський провели дуже продуктивну зустріч», – заявили у Білому домі.

Також президенти домовилися продовжити зустріч після поховання.

Президенти зустрілися у Базиліці Святого Петра, зустріч тривала близько 15 хвилин. Команди працюють над організацією продовження зустрічі.

Раніше очільник США Дональд Трамп анонсував «хороший день у переговорах і зустрічах з Росією та Україною». А також наголосив, що обидві сторони дуже близькі до укладення мирної угоди.

«Тепер обидві сторони повинні зустрітися на дуже високому рівні, щоб завершити це. Більшість основних моментів узгоджено. Зупиніть кровопролиття зараз. Ми будемо скрізь, де це необхідно, щоб сприяти припиненню цієї жорстокої та безглуздої війни!», – написав він.

 

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Теги: Дональд Трамп Ватикан Володимир Зеленський

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