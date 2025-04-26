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Зеленський обрав новий образ для поїздки у Ватикан: деталі про костюм

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Соколовський: «Думаю, що це дуже правильна ідея»
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Мілітарізований стиль одягу президента України змінився на стриманий

На похороні Папи Римського Франциска у Ватикані, президент України Володимир Зеленський відійшов від традиційного формату одягу та відвідав прощання з понтифіком у новому образі. Він обрав стриманий чорний костюм, створений українським дизайнером Віктором Анісімовим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на півзасновника Ukrainian Fashion Week Олександра Соколовського.

«Думаю, що це дуже правильна ідея - почати відходити від звичного образа, але не кардинально, бо війна продовжується. Тому ми бачимо дуже стриманий, але стильний костюм (піджак/брюки) та рубашку, які пошив відомий український дизайнер Віктор Анісімов», – розповів Соколовський.

Зеленський обрав новий образ для поїздки у Ватикан: деталі про костюм фото 1
фото з відкритих джерел

Соколовський також додав, що в майбутньому президент може з'явитися в одязі з сучасних тканин, таких як льон і кропива.

Зеленський обрав новий образ для поїздки у Ватикан: деталі про костюм фото 2
фото: Олександр Соколовський

З початком повномасштабної війни стиль Володимира Зеленського змінився з класичного ділового на більш кежуальний. Президент часто носить футболки, фліски, світшоти та сорочки кольору хакі, а також штани карго темно-зеленого кольору. Його стиль ілюструє ситуацію в країні, демонструючи єдність із військовими та народом.

У Ватикані Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели зустріч напередодні похорону Папи Франциска. Наступна зустріч президентів запланована після завершення поховання понтифіка.

У Білому домі прокоментували зустріч лідерів:

«Трамп і Зеленський провели дуже продуктивну зустріч», – заявили у Білому домі.

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський під оплески зайняв своє місце на поховальній церемонії Папи Римського Франциска, яка відбувалась на площі Святого Петра у Ватикані. Перший із собору Святого Петра вийшов очільник США Дональд Трамп. А вже за 30 секунд вийшов Зеленський, і йому площа аплодувала. Коментатори ВВС One навіть відмітили, що Трамп ймовірно розізлився, що площа зустріла оплесками не його.

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Теги: Володимир Зеленський

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