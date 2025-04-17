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Президент звільнив голів Сумської та Луганської облдержадміністрацій

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Президент звільнив голів Сумської та Луганської облдержадміністрацій
колаж: glavcom.ua

Також під звільнення потрапив очільник Херсонської МВА

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення двох голів облдержадміністрацій. Відповідні укази розміщено на сайті Офісу президента, передає «Главком».

Указом №242/2025 звільнено Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної державної адміністрації «згідно з поданою ним заявою». На його місце призначено Олега Григорова, йдеться в указі №245/2025.

Артюх пробув на посаді голови ОДА два роки. Його призначили 12 квітня 2023 року. Питання про звільнення Артюха було порушене після удару російських ракет по Сумах.

Указом №241/2025 звільнено Олега Лисогора з посади голови Луганської обласної державної адміністрації «згідно з поданою ним заявою». Згідно з указом №241/2025, новим очільником Луганської ОДА став Олексій Харченко.

Лисогор обіймав посаду голови Луганської обласної військової адміністрації з 12 квітня 2023 року

Також, згідно з розпорядженням президента України №44/2025-рп, звільнено Романа Мрочка з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області.

Мрочко очолював Херсонську МВА трохи більше року
Мрочко очолював Херсонську МВА трохи більше року
фото з відкритих джерел

Він очолював адміністрацію з березня 2023 року.

До слова під час запису передноворічного відео начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко потрапив під обстріл.

Днями Мрочко також потрапив під ворожий обстріл просто під час знімання відеозвернення до жителів міста.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін вимагав від голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха скласти свої повноваження через нібито причетність до російського обстрілу Сум. 

Згодом Семеніхін заявив, що керівник Сумської обласної військової адміністрації  Володимир Артюх погодив проведення заходу, на якому нагороджували військових 117 бригади. Саме у цей час російські окупанти вдарили по адміністративному центру.

Зокрема, голова Сумської ОВА Володимир Артюх заявив, що 13 квітня, у день атаки РФ, справді було заплановане нагородження військових. Так, міський голова Конотопа Артем Семеніхін у день атаки заявив, що голова ОВА Володимир Артюх організував у приміщенні конгрес-центру нагородження 117 бригади ТрО. За словами самого Артюха, він не був ініціатором заходу.

Раніше уряд погодив звільнення Артема Лисогора з посади голови Луганської обласної державної адміністрації. 

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Теги: кадрові зміни Володимир Зеленський звільнення указ

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