Зеленський підбив підсумки візиту до Чернігівщини та Сумщини

Глава України пообіцяв спрямувати додаткові кошти для підтримки прикордонних та прифронтових громад

Президент України Володимир Зеленський відвідав Чернівську та Сумську області. Там глава держави провів низку зустрічей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента.

«Почав сьогодні день у Ягідному – днями була річниця звільнення села від окупантів. Важливо, що багато об’єктів у селі відновили, будують нові будинки, працюють над збереженням пам’яті про те, як росіяни утримували все село в підвалі школи. Один із найбільш цинічних і нелюдських злочинів цієї війни. Ніколи цього ми не забудемо. Також я був у Чернігові, зустрівся з представниками всіх наших громад області. Багато питань. І особливо – у громад, які межують із Росією й фактично постійно перебувають під обстрілами», – каже він.

За словами президента, буде спрямовано додаткові кошти для підтримки прикордонних та прифронтових громад. «Наступного тижня урядовці повинні це вирішити: додаткові кошти – відчутні кошти – на кожну таку громаду для найбільш нагальних завдань», – наголосив він.

Водночас на Сумщині Зеленський зустрівся з військовими.

«Я особисто хотів бути тут, особисто хотів подякував нашим воїнам: ДШВ – 80-та бригада, 82-га, морська піхота – 36-та бригада і всі ті, хто виконує завдання на Курщині, хто захищає нашу державу, хто захищає нашу Сумщину від постійного бажання росіян зайти в Україну із цих напрямків. Я хочу подякувати всім нашим солдатам, всім нашим сержантам, кожному нашому офіцеру, які абсолютно героїчно воюють на цих напрямках», – каже Зеленський.

Глава України пригадав курську операцію та назвав її однією із найбільших українських результатів за час війни.

«Від серпня минулого року наші підрозділи ведуть бойові дії на території ворога – це один із найбільших українських результатів за час цієї війни. Абсолютно справедливо перенести війну туди, звідки вона й прийшла. Говорили сьогодні з командирами підрозділів наших на цьому напрямку – основні потреби, додаткове забезпечення, постачання техніки, дрони, оперативні питання. Працюємо для захисту наших позицій. Знаємо, на що розраховує ворог. У будь-якому випадку захистимо нашу державу, нашу незалежність, наших людей», – додав президент.

Нагадаємо, президент України вважає, що у найближчі тижні або місяці є шанси змусити росіян припинити вогонь. Тим часом глава держави наголосив, що Україна на майбутніх переговорах про завершення війни не визнає окуповані території російськими та не погодиться на зменшення чисельності армії.

Як повідомлялося, на переговорах в Саудівській Аравії Росія відмовилася обговорювати припинення ударів по цивільних об’єктах.

До слова, представники США вважають, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців, внаслідок цього розробляються нові механізми тиску як на Україну, так і на Росію.