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Путін відреагував на пропозицію Зеленського не бити по цивільній інфраструктурі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Путін відреагував на пропозицію Зеленського не бити по цивільній інфраструктурі
фото: Sputnik/Ramil Sitdikov/Pool via REUTERS

Путін про пропозицію не бити по об'єктах цивільної інфраструктури: Із цим треба розібратися

Диктатор Росії Володимир Путін заявив, що «проаналізує» пропозицію президента України Володимира Зеленського не атакувати цивільну інфраструктуру щонайменше протягом 30 діб. Як передає Главком, заяву Путіна цитують російській медіа ТАСС та «Риа новости».

«Росія проаналізує пропозиції щодо мораторію на удари по цивільних об'єктах і дасть відповідь. Із цим треба розібратися», – заявив Путін

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 квітня наголосив, що на Великдень не було повітряних тривог.

«Отже, це формат тиші, яка досягнута і яку найлегше продовжити. Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження. Якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче робити й надалі тільки те, що знищує життя людей і продовжує війну», – підсумував Зеленський.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін не давав наказу продовжити «великоднє перемир’я», яке мало зупинити бойові дії до 00:00 21 квітня.

Раніше 13 бригада Нацгвардії України «Хартія» повідомляла, що російські війська використовують «великоднє перемир'я», оголошене кремлівським диктатором Володимиром Путіним, щоб накопичити сили на Харківському напрямку.

Нагадаємо, президент держави-агресорки Володимир Путін мав щонайменше три причини для того, щоб оголосити так зване «великоднє перемир’я», якого, щоправда, російські окупанти не дотримуються.

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Теги: путін Володимир Зеленський

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