Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У РФ вже обговорюють шаховий поєдинок між Путіним та Трампом

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
У РФ вже обговорюють шаховий поєдинок між Путіним та Трампом
Раніше Трамп і Путін вели мову про хокейні поєдинки

Очільник ФІДЕ Дворкович зазначив, що шахи начебто мають об'єднувати всіх

Очільник Міжнародної шахової федерації (FIDE) росіянин Аркадій Дворкович прокоментував ймовірність проведення шахової партії між президентами Росії та США Володимиром Путіним та Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком».

Дворкович зазначив, що шахи начебто мають об'єднувати всіх.

«Думаю, президенти все-таки мають займатися стратегічними та практичними питаннями міжнародної політики та економіки, а у шахи грати на дозвіллі, але не для інших цілей. Хоча шахи всіх об'єднують, це правда», – сказав Дворкович.

Як повідомлялося, у Кремлі стверджували, що президент США Дональд Трамп підтримав ідею російського диктатора Володимира Путіна організувати хокейні матчі в США та Росії між російськими та американськими хокеїстами, які виступають у північноамериканській НХЛ та російській КХЛ.

Нагадаємо, головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга випадково додали до секретного чату адміністрації Трампа, де американські чиновники планували удари по єменських хуситах. Як передає «Главком», про це Голдберг написав у матеріалі, опублікованому на сайті видання.

«Незадовго до 14:00 за східним часом 15 березня світ дізнався, що Сполучені Штати бомбардують об’єкти хуситів у Ємені. Проте я знав за дві години до того, як вибухнули перші бомби, що атака може бути. Причина, чому я це знав, полягає в тому, що Піт Гегсет, міністр оборони, надіслав мені текстове повідомлення про план війни об 11:44 ранку. План містив точну інформацію про пакети зброї, цілі та час», – написав він.

Як повідомлялося, обговорення американськими чиновниками планів ударів по Ємену у звичайному чаті, а не через захищені канали зв’язку, викликало серйозну реакцію серед політиків у США. Конгресмени вимагають розслідувати цей інцидент, називаючи його серйозним порушенням оперативної безпеки.

До слова, помічника президента США з національної безпеки Майка Волца і голову Пентагону Піта Гегсета можуть відправити у відставку через скандал з витоком даних про удари США по Ємену.

Теги: шахи Дональд Трамп путін росія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У четвер Трамп підпише указ про ліквідацію Департаменту освіти
Білий дім підтвердив, що Трамп підпише наказ про закриття Міністерства освіти
20 березня, 03:58
Дата має символічне значення в контексті міжнародної політики та триваючої війни між Росією та Україною
Трамп з Путіним проведуть розмову в сумнозвісний для України день
18 березня, 12:57
Майже 60% опитаних не вірять, що підхід Трампа сприятиме довгостроковому миру між Росією та Україною
Скільки американців підтримують підхід Трампа до відносин з РФ: опитування CNN
16 березня, 07:59
Трамп про зустріч Віткоффа з Путіним: Не було ніякого очікування
Трамп прокоментував зустріч Віткоффа та Путіна і облаяв журналістів
15 березня, 20:14
Хто керує Америкою: чого чекати від груп, з яких складається нова адміністрація США
Хто керує Америкою: чого чекати від груп, з яких складається нова адміністрація США
10 березня, 22:44
Трамп змінив риторику: заявив, що Росія «не має карт» для ведення переговорів
Трамп змінив риторику: заявив, що Росія «не має карт» для ведення переговорів
10 березня, 20:33
Поки тривають бойові дії, якщо ми відключимо Україну від допомоги, буде гірше, ніж Афганістан, заявив Грем
Сенатор Грем озвучив наслідки зупинення допомоги США для України
9 березня, 18:59
Президент США обізвав канадського прем'єра «губернатором»
Трамп пригрозив Канаді новими митами після заяв Трюдо
4 березня, 21:57
Ілон Маск зробив нову пропозицію президенту України
«В обмін на демократію»: Маск запропонував Зеленському втекти з України
4 березня, 09:03

Новини

Як купити квитки на матчі молодіжної збірної України на Євро-2025: усі деталі
Як купити квитки на матчі молодіжної збірної України на Євро-2025: усі деталі
У РФ вже обговорюють шаховий поєдинок між Путіним та Трампом
У РФ вже обговорюють шаховий поєдинок між Путіним та Трампом
Шевченко нагородив переможців Кубку Нацгвардії України
Шевченко нагородив переможців Кубку Нацгвардії України
Чемпіонат світу з фристайлу: Україна вперше в історії здобула срібло командних змагань
Чемпіонат світу з фристайлу: Україна вперше в історії здобула срібло командних змагань
Тренер російського клубу пов'язує погані результати з тим, що гравці «мало моляться Богу»
Тренер російського клубу пов'язує погані результати з тим, що гравці «мало моляться Богу»
Чемпіонат світу з фігурного катання: Голіченко і Даренський відібралися у довільну програму
Чемпіонат світу з фігурного катання: Голіченко і Даренський відібралися у довільну програму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 березня 2025
44K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
9802
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
7853
Наш Голівуд. Топ-10 найкрасивіших акторських пар нової хвилі
7737
Депутати висловили недовіру голові курортного селища на Львівщині

Новини

Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Сьогодні, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
Вчора, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
25 березня, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
25 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua