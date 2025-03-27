У РФ вже обговорюють шаховий поєдинок між Путіним та Трампом

Очільник ФІДЕ Дворкович зазначив, що шахи начебто мають об'єднувати всіх

Очільник Міжнародної шахової федерації (FIDE) росіянин Аркадій Дворкович прокоментував ймовірність проведення шахової партії між президентами Росії та США Володимиром Путіним та Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком».

Дворкович зазначив, що шахи начебто мають об'єднувати всіх.

«Думаю, президенти все-таки мають займатися стратегічними та практичними питаннями міжнародної політики та економіки, а у шахи грати на дозвіллі, але не для інших цілей. Хоча шахи всіх об'єднують, це правда», – сказав Дворкович.

Як повідомлялося, у Кремлі стверджували, що президент США Дональд Трамп підтримав ідею російського диктатора Володимира Путіна організувати хокейні матчі в США та Росії між російськими та американськими хокеїстами, які виступають у північноамериканській НХЛ та російській КХЛ.

Нагадаємо, головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга випадково додали до секретного чату адміністрації Трампа, де американські чиновники планували удари по єменських хуситах. Як передає «Главком», про це Голдберг написав у матеріалі, опублікованому на сайті видання.

«Незадовго до 14:00 за східним часом 15 березня світ дізнався, що Сполучені Штати бомбардують об’єкти хуситів у Ємені. Проте я знав за дві години до того, як вибухнули перші бомби, що атака може бути. Причина, чому я це знав, полягає в тому, що Піт Гегсет, міністр оборони, надіслав мені текстове повідомлення про план війни об 11:44 ранку. План містив точну інформацію про пакети зброї, цілі та час», – написав він.

Як повідомлялося, обговорення американськими чиновниками планів ударів по Ємену у звичайному чаті, а не через захищені канали зв’язку, викликало серйозну реакцію серед політиків у США. Конгресмени вимагають розслідувати цей інцидент, називаючи його серйозним порушенням оперативної безпеки.

До слова, помічника президента США з національної безпеки Майка Волца і голову Пентагону Піта Гегсета можуть відправити у відставку через скандал з витоком даних про удари США по Ємену.