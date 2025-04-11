Президент відвідав поранених бійців у Кривому Розі та нагородив їх за службу

Захисники зазнали поранень, виконуючи бойові завдання на Донеччині та в Курській області

Зеленський поспілкувався з воїнами та відзначив їх орденами «За мужність» ІІІ ступеня

У Кривому Розі президент України Володимир Зеленський відвідав медичний заклад, де проходять лікування поранені захисники. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Офісу президента.

Главі держави розповіли про роботу лікарні, зокрема про методи діагностики та реабілітації військових.

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фото: president.gov.ua

Володимир Зеленський поспілкувався з воїнами, які лікуються в цьому медзакладі, та відзначив їх орденами «За мужність» ІІІ ступеня. Захисники зазнали поранень, виконуючи бойові завдання на Донеччині та в Курській області.

«Дякую вам за службу та захист України. Бажаю швидкого одужання», – сказав президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відвідав Кривий Ріг та вшанував загиблих від удару РФ. Як передає «Главком», про це йдеться на офіційних ресурсах президента.

«Кривий Ріг. Звичайний міський район. Навколо житлові будинки, тільки цивільна забудова. Вшанував памʼять загиблих людей. Не маємо права забувати злочини, які вчинила Росія проти українців. Всім у світі варто не забувати так само, що для Росії людське життя не варте нічого. Світла памʼять усім, чиї життя забрав російський терор», – йдеться у дописі очільника держави.

Так, Володимир Зеленський і начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак оглянули місце удару.

Також президент звернувся до Заходу з Кривого Рогу. «Сьогодні я говорю з вами з Кривого Рогу. Це місто живе в умовах майже постійної повітряної тривоги – через безпілотники або російські ракети. Найнебезпечніша загроза – це балістичні ракети. Коли виникає балістична загроза, у людей є лише кілька хвилин, щоб дістатися до укриття», – заявив президент.

Президент зауважив, що саме Patriot можуть ефективно захистити від балістичних загроз й додав, що Україна змушена переміщати наявні в неї системи для тимчасового захисту різних міст. Водночас вихід з ладу хоча б однієї системи - означає втрачені життя.