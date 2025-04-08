Трамп готовий до діалогу з країнами щодо тарифів

Дональд Трамп підтвердив нову тарифну політику Вашингтона, але не виключив індивідуального підходу для країн, відкритих до розмов

Президент США Дональд Трамп підтвердив запровадження нової тарифної політики, проте зазначив, що Вашингтон відкритий до перемовин із країнами, які прагнуть досягти вигідніших умов для торгівлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

За словами Трампа, США вже ввели постійні тарифи щодо низки держав, однак не виключають можливості індивідуального підходу та двосторонніх переговорів.

«І те, й інше може бути правдою. Можуть існувати постійні тарифи, але водночас ми можемо вести переговори... Ми прагнемо укладати справедливі та вигідні угоди з кожною країною. Якщо ж це неможливо – тоді ми не матимемо з ними жодних справ», – заявив президент.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що іноземним урядам доведеться заплатити «багато грошей», щоб скасувати нові тарифи, які він назвав «ліками». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Трамп зазначив, що не стурбований збитками, які вже знищили трильйони доларів вартості з ринків акцій по всьому світу. «Я не хочу, щоб щось падало. Але іноді вам потрібно прийняти ліки, щоб щось виправити», – сказав він.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Зауважимо, що Україна теж потрапила до списку – для неї будуть встановлені 10% мита на експорт товарів до США. Щодо Китаю, то Трамп заявив, що КНР обкладається 34% митами на додаток до попередніх 20%. Росії серед країн, щодо яких запроваджені мита, немає. Представник Білого дому пояснював, що нові мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР, оскільки ці країни «вже перебувають під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи».