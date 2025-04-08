Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп готовий до діалогу з країнами щодо тарифів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп готовий до діалогу з країнами щодо тарифів
Трамп: Ми прагнемо укладати справедливі та вигідні угоди з кожною країною
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп підтвердив нову тарифну політику Вашингтона, але не виключив індивідуального підходу для країн, відкритих до розмов

Президент США Дональд Трамп підтвердив запровадження нової тарифної політики, проте зазначив, що Вашингтон відкритий до перемовин із країнами, які прагнуть досягти вигідніших умов для торгівлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

За словами Трампа, США вже ввели постійні тарифи щодо низки держав, однак не виключають можливості індивідуального підходу та двосторонніх переговорів.

«І те, й інше може бути правдою. Можуть існувати постійні тарифи, але водночас ми можемо вести переговори... Ми прагнемо укладати справедливі та вигідні угоди з кожною країною. Якщо ж це неможливо – тоді ми не матимемо з ними жодних справ», – заявив президент.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що іноземним урядам доведеться заплатити «багато грошей», щоб скасувати нові тарифи, які він назвав «ліками». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Трамп зазначив, що не стурбований збитками, які вже знищили трильйони доларів вартості з ринків акцій по всьому світу. «Я не хочу, щоб щось падало. Але іноді вам потрібно прийняти ліки, щоб щось виправити», – сказав він.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Зауважимо, що Україна теж потрапила до списку – для неї будуть встановлені 10% мита на експорт товарів до США. Щодо Китаю, то Трамп заявив, що КНР обкладається 34% митами на додаток до попередніх 20%. Росії серед країн, щодо яких запроваджені мита, немає. Представник Білого дому пояснював, що нові мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР, оскільки ці країни «вже перебувають під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи».

Теги: США Дональд Трамп тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Великій Британії обговорюється ідея створення у рамках розвідувальної спільноти «п’яти очей» підгрупи «чотирьох очей», без США
Світ без США. Чи готові ЄС, Азія та Близький Схід до нової реальності?
12 березня, 14:47
Шатдаун загрожував би Штатам вже цього тижня
У США Конгрес зробив перший крок для уникнення шатдауну
12 березня, 08:58
Урсула фон дер Ляєн зробила заяву про українсько-американські перемовини
Голова Єврокомісії прокоментувала підсумки перемовин між Україною та США
11 березня, 21:34
Рубіо зробив заяву про угоду щодо корисних копалин
Чи обговорювалася угода про корисні копалини на зустрічі у Джидді? Рубіо відповів
11 березня, 22:10
Найсильнішою сферою Трампа, згідно з опитуванням, є політика щодо іммігрантів
Опитування показало, як американці ставляться до економічної політики Трампа
13 березня, 09:07
Понад 50% відсотків респондентів не схвалюють дії американського президента
Рейтинг Трампа падає на тлі тарифних війн США
19 березня, 15:35
Бессент: Я впевнений, що ми швидко досягнемо прогресу і підпишемо угоду
Міністр фінансів США відповів, коли може відбутися підписання угоди щодо корисних копалин
27 березня, 01:57
У США може стати менше безхатьків
Дональд Трамп запропонував незвичайний спосіб боротьби з безхатьками
27 березня, 18:51
«Укрзалізниця» ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37%
«Укрзалізниця» маніпулює тарифами, щоб зберігати власну неефективність – президент «Укрметалургпрому»
5 квiтня, 14:54

Політика

Європейський Союз поводиться з нами дуже жорстко – Трамп
Європейський Союз поводиться з нами дуже жорстко – Трамп
Трамп готовий до діалогу з країнами щодо тарифів
Трамп готовий до діалогу з країнами щодо тарифів
Трамп розповів, що США ведуть перемовини з Іраном про ядерну угоду
Трамп розповів, що США ведуть перемовини з Іраном про ядерну угоду
Візит Нетаньягу до Трампа: Білий дім раптово скасував спільну пресконференцію
Візит Нетаньягу до Трампа: Білий дім раптово скасував спільну пресконференцію
Іран відхрестився від власної ядерної зброї
Іран відхрестився від власної ядерної зброї
Словацька опозиція розглядає відправку своїх військових до України в разі перемоги на виборах
Словацька опозиція розглядає відправку своїх військових до України в разі перемоги на виборах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 квітня: ситуація на фронті
73K
Банкноти номіналом 20 та 50 євро вилучатимуться з обігу: що буде натомість
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 квітня 2025
59K
Речник Кремля пояснив, за яких умов Путін підтримає припинення вогню
47K
ЗСУ відповіли Росії за удар по Кривому Рогу (відео)
27K
Прогноз магнітних бур на 7-9 квітня: якою буде сонячна активність

Новини

Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
Вчора, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
Вчора, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6 квiтня, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua