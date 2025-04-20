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Трамп опублікував провокаційне великоднє привітання

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Трамп опублікував провокаційне великоднє привітання
Трамп побажав щасливого Великодня «всім, включно з радикальними лівими божевільними»
фото: The White House/Facebook

Американський президент назвав свого попередника Джо Байдена «руйнівним недоумком»

Президент США Дональд Трамп привітав американців із Великоднем, пообіцявши зробити свою країну «більшою». Як інформує «Главком», про це йдеться в його публікаціях у соцмережах Truth Social.

«Меланія і я хочемо побажати всім щасливого Великодня! Незалежно від того, йдете ви до церкви чи дивитесь богослужіння вдома – нехай цей день буде сповнений миру та радості для всіх, хто святкує Воскресіння Ісуса Христа. Він Воскрес!», – спершу написав Трамп.

Згодом він опублікував іще один пост, у якому також побажав щасливого Великодня «всім, включно з радикальними лівими божевільними» і «слабким і неефективним суддям та працівникам правоохоронних органів», які, мовляв, не підтримують його політику депортацій.

Також американський президент укотре назвав свого попередника Джо Байдена «найгіршим і найнекомпетентнішим президентом» і «руйнівним недоумком».

Зрештою, він пообіцяв зробити «Америку більшою, кращою, сильнішою, багатшою, здоровішою й більш релігійною, ніж вона коли-небудь була». Таким чином Трамп, імовірно, натякнув на територіальні претензії до інших країн – зокрема, Канади та Данії.

Раніше патріарх Кирило, який підтримує вбивства українців, порівняв Великдень із днем перемоги

Також США охопила нова хвиля протестів проти політики Дональда Трампа. 

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Теги: Дональд Трамп Великдень 2025 президент

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