Трамп опублікував провокаційне великоднє привітання
Американський президент назвав свого попередника Джо Байдена «руйнівним недоумком»
Президент США Дональд Трамп привітав американців із Великоднем, пообіцявши зробити свою країну «більшою». Як інформує «Главком», про це йдеться в його публікаціях у соцмережах Truth Social.
«Меланія і я хочемо побажати всім щасливого Великодня! Незалежно від того, йдете ви до церкви чи дивитесь богослужіння вдома – нехай цей день буде сповнений миру та радості для всіх, хто святкує Воскресіння Ісуса Христа. Він Воскрес!», – спершу написав Трамп.
Згодом він опублікував іще один пост, у якому також побажав щасливого Великодня «всім, включно з радикальними лівими божевільними» і «слабким і неефективним суддям та працівникам правоохоронних органів», які, мовляв, не підтримують його політику депортацій.
Також американський президент укотре назвав свого попередника Джо Байдена «найгіршим і найнекомпетентнішим президентом» і «руйнівним недоумком».
Зрештою, він пообіцяв зробити «Америку більшою, кращою, сильнішою, багатшою, здоровішою й більш релігійною, ніж вона коли-небудь була». Таким чином Трамп, імовірно, натякнув на територіальні претензії до інших країн – зокрема, Канади та Данії.
Раніше патріарх Кирило, який підтримує вбивства українців, порівняв Великдень із днем перемоги.
Також США охопила нова хвиля протестів проти політики Дональда Трампа.
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